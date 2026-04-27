Edremit Belediyesi Geleneksel Uçurtma Şenliği yapıldı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen 26. Geleneksel Uçurtma Şenliği, binlerce çocuk ve ailenin katılımıyla coşku içinde gerçekleştirildi.

Altınkum Mahallesi Dalyan Sahili'nde düzenlenen etkinliğe, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gün boyu devam eden şenlikte gökyüzü rengarenk uçurtmalarla dolarken, çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Yumurta yarışı, çuval yarışı ve uçurtma yarışlarının yanı sıra yüz boyama etkinlikleri de büyük ilgi gördü.

Aileleriyle birlikte alana gelen çocuklar, uçurtmalarını gökyüzüne coşkuyla uçurarak bayramın tadını doyasıya çıkardı. Farklı yaş kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren çocuklara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Şenlikte konuşan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, etkinlikte çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Ertaş, 23 Nisan'ın millet egemenliğinin ilan edildiği çok özel bir gün olduğunu vurgulayarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesinin geleceğe duyulan güvenin en güzel göstergesi olduğunu ifade etti.

Ertaş konuşmasında, gökyüzünü süsleyen uçurtmaların çocukların hayallerini, umutlarını ve özgür yarınlara olan inancını simgelediğini belirterek, çocukların daha mutlu ve güvenli bir şehirde büyümesi için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Şenlik, gün boyu süren etkinlikler ve renkli görüntüler eşliğinde sona erdi. - BALIKESİR