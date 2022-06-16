Edremit Belediyesi'nden uluslararası yarışma - Son Dakika
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Edremit Belediyesi'nden uluslararası yarışma

16.06.2022 17:36

Edremit Belediyesi'nden uluslararası yarışma Van'ın Edremit Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile ilk kez düzenlenecek olan 'Uluslararası Van Edremit Satranç Turnuvası' işbirliği protokolü imzalandı.

Edremit Belediyesi'nden uluslararası yarışma

VAN - Van'ın Edremit Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile ilk kez düzenlenecek olan 'Uluslararası Van Edremit Satranç Turnuvası' işbirliği protokolü imzalandı.

Edremit Uygulama Oteli'nde düzenlenen imza törenine Van Valisi Ozan Balcı, Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve Gençlik Spor İl Müdürü Arif Özsoy katıldı. İmza töreninde gazetecilere açıklamada bulunan Vali Balcı, 22-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvanın önemli olduğunu ifade ederek, "Satrancın daha geniş tabakalara yayılması ve özellikle de gençler ve çocuklar arasında yaygınlaşması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah okullar açıldığında yoğun bir çalışma yapacağız. Çocukların spor altyapısına büyük katkı sağlayacağız. Her çocuğun bir spor dalıyla uğraşmasını ya da bir spor dalını sevmesini istiyoruz. Bu konuda da yoğun şekilde çalışıyoruz. Devletin ve milletin bütün kaynaklarını kullanıyoruz. Ben bu duygularla turnuvaya bütün satranç severleri davet ediyor, etkinliğine ev sahipliği yapan Edremit Belediyemize ve desteklediği için Satranç Federasyonu Başkanımız ve üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise 7 den 70'e herkesi uluslararası olacak olan satranç turnuvasında buluşmaya davet ederek, "Van'da ve Edremit'te yapmak istedik. Bu konuda da Türkiye Satranç Federasyonu bu talebimize olumlu karşılık verdi. Bir ayağında Edremit Belediyesi bir ayağında Türkiye Satranç Federasyonu olmak üzere tüm Türkiye'yi hatta onlarca ülkeyi ilimizde buluşturacağız. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyor, turnuvanın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da, Türkiye Satranç Federasyonu'nun bugün geldiği noktada yerel yönetimlerin desteğinin büyük olduğunu vurgulayarak, "Bugün 1 milyon 100 bin lisanslı sporcumuzla tüm spor federasyonları arasında ilk sırada yer alıyoruz. Elbette ki Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ve Bakanımızın yakın ilgisi bizleri bu noktaya getirmekte gerçekten müthiş bir ivme kazandırdı. Van, elbette tüm ülke için çok kıymetli bir ilimiz. Hep söyleniyor "Doğunun incisi, Doğu'nun Paris'i' diye. Burayı herkesin gelip görmesi lazım. Bizde o heyecanı yaşıyoruz. Van'da ilk defa uluslararası bir satranç turnuvası yapacağız ama bunun devamının da tüm Van olarak geleceğine inanıyoruz. 22-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan turnuvaya şuan itibari ile 15-20 civarında ülkenin katılacağını ve ülkemizden bine yakın sporcunun bu turnuvada yer alacağını ön görüyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program imza töreni ile sona erdi.

Edremit Belediyesi'nden uluslararası yarışma
Edremit Belediyesi'nden uluslararası yarışma
Edremit Belediyesi'nden uluslararası yarışma
Edremit Belediyesi'nden uluslararası yarışma
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Kaynak: İHA

Edremit Belediyesi, Edremit, Van, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edremit Belediyesi'nden uluslararası yarışma - Son Dakika

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