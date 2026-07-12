Edremit'te 35. Uluslararası Karma Sergi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edremit'te 35. Uluslararası Karma Sergi Açıldı

Edremit\'te 35. Uluslararası Karma Sergi Açıldı
12.07.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tahtakuşlar Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergi, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde köklü bir geçmişe sahip olan Tahtakuşlar Selim Turan Sanat Galerisi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Karma Sergi, sanatseverlerin katılımıyla açıldı. Kültür ve sanat dünyasını bir araya getiren organizasyon büyük ilgi gördü.

Tahtakuşlar Etnografya Galerisi'nin hemen yanında yer alan Kudart Sanat Bahçesi'nde gerçekleştirilen serginin açılış törenine ilçe protokolü yoğun ilgi gösterdi. Programa Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve eşi Esra Çetin ile ilçenin çok sayıda değerli protokol üyesi katılarak sanatçıları yalnız bırakmadı. Protokol üyeleri, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergilenen eserleri tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Küratörlüğünü Esma Kudar'ın üstlendiği uluslararası sergi, yerli ve yabancı farklı sanatçıların nadide eserlerini aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturuyor. Sanatın birleştirici ve evrensel gücünü gözler önüne seren bu anlamlı organizasyon, zengin içeriğiyle bölgenin kültür, sanat ve turizm hayatına da çok önemli bir katkı sunuyor.

Serginin açılışında emeği geçen başta küratör Esma Kudar olmak üzere tüm sanatçılara ve organizasyona katkı sağlayan paydaşlara teşekkür edilerek, serginin bölgeye hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Selim Turan, Balıkesir, Etkinlik, Edremit, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edremit'te 35. Uluslararası Karma Sergi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu

15:43
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı
15:20
7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu
7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı! Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu
15:04
Marmaray’da pes dedirten görüntü Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
14:54
Milli parkta dehşet Öfkeli bizon turisti metrelerce havaya fırlattı
Milli parkta dehşet! Öfkeli bizon turisti metrelerce havaya fırlattı
14:30
ABD’li Senatör Graham’ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde
ABD'li Senatör Graham'ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde
14:10
Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Türkiye’de aldı 600 bin liralık hesap ödedi
Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! 600 bin liralık hesap ödedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 16:04:11. #7.13#
SON DAKİKA: Edremit'te 35. Uluslararası Karma Sergi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.