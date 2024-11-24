Edremit'te Oyuncak ve Kumbara Müzesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Edremit'te Oyuncak ve Kumbara Müzesi Açıldı

Edremit\'te Oyuncak ve Kumbara Müzesi Açıldı

Agah Ferhatoğlu, Edremit'te 2 binden fazla oyuncak ve kumbara ile müze açtı. Ziyaretçiler ilgiyle gezdi.

24.11.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 51 yaşındaki iş adamı Agah Ferhatoğlu tarafından kurulan oyuncak ve kumbara müzesinin açılışı yapıldı.

İş adamı Ferhatoğlu'nun, ailesinin anısını yaşatmak amacıyla Altınoluk Mahallesi kordonunda bulunan 2 katlı binayı restore ettirerek oluşturduğu "Agah Ferhatoğlu Oyuncak ve Kumbara Müzesi" düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı olan ve 2 binden fazla oyuncak ve kumbaranın sergilendiği müzenin açılışını Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selvihan Kılıç ve Agah Ferhatoğlu birlikte yaptı.

Kara tahta ve eski okul sıralarından bir sınıfın da canlandırıldığı müzeyi gezenler, sergilenen eserleri hayranlıkla izledi.

Açılışta yaptığı konuşmada müzecilik noktasında Edremit'in çok bereketli olduğunu belirten kaymakam Odabaş, şunları kaydetti:

"Müzeler bakıldığı zaman mazimizin, geçmişimizin, kültürümüzün, geleneklerimizin, geleceğe aktarılması noktasında çok büyük bir önem arz ediyor. Oyuncak noktasında da ben kendi çocukluğumdan hatırlıyorum gazoz kapaklarını oyuncak olarak kullandığımız bir dönemdir. Şimdi artık çocukların elinde oyuncak görmek çok zor, herkesin elinde telefon, tablet var. Oyuncak dünyaları ondan ibaret. O yüzden bu müzenin de benzeri müzelerin de çocukların bizim çocukluğumuzu, geçmişteki çocukluğu anlatma noktasında çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum."

Müzenin kurucusu iş adamı Agah Ferhatoğlu da gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünün kendisi için çok anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

Türkiye'deki ilk oyuncak müzesinin kurucusu Prof. Dr. Bekir Onur'un açılışa katılarak kendilerine destek verdiğini kaydeden Ferhatoğlu, "Oyuncak müzesi fikri benim koleksiyoner olmamdan başlıyor. Daha önce daha farklı objeleri biriktirme alışkanlığım bugün bizi bu noktaya, buradaki binayı yapmamıza ve burasını oyuncak ve kumbara müzesi haline getirmemize vesile oldu." diye konuştu.

Müzenin Türkiye'de bulunan oyuncak ve kumbaranın bir arada yer aldığı ilk müze olduğunu anlatan Ferhatoğlu, şöyle konuştu:

"Burada 2 binden fazla obje var. Buradaki objelerimiz ana başlıkta kız ve erkek oyuncakları, kumbaralar ve bankaların vermiş olduğu promosyonlar. Burada bakkal malzemelerimiz var, eski bakkal malzemeleri var, onları da sergiliyoruz. Onlarla birlikte eski okul malzemelerini bu müzede halkımızla buluşturuyoruz."

Müzeyi ziyaret eden çocuklardan Mısra Erdoğan da gezdiği müzenin çok güzel olduğunu dile getirerek, sergilenen oyuncakların ise şu ankilerden daha güzel olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Türkiye, Edremit, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edremit'te Oyuncak ve Kumbara Müzesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:42 Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek
14:42 Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
10:09 Kızılcık Şerbeti’nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti Kızılcık Şerbeti'nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
10:00 Kocaman kız oldu Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:51 Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 16:56:14. #1.12#
SON DAKİKA: Edremit'te Oyuncak ve Kumbara Müzesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.