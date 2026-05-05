Eğitim Temalı Film Yarışması Sonuçlandı

EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından uluslararası boyutta 9'uncusu düzenlenen 'Eğitim Temalı Kısa Film Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Bu yıl, yaklaşık 300 filmin katıldığı yarışmanın Jüri Değerlendirme Toplantısı İstanbul'da yapıldı. Başkanlığını yönetmen ve senarist İsmail Güneş'in yaptığı, gazeteci ve eleştirmen Bedir Acar, sinema yazarı Enver Gülşen, yönetmen Mutlu Kurnalı, yönetmen ve senarist Yeşim Tonbaz ve Anadolu Ajansı Sinema Atölyesi'nden Barışkan Ünal'dan oluşan jüri, finale kalan filmlere ilişkin değerlendirmesini yaparak dereceye giren eserleri belirledi.

Eğitim temalı 9'uncu Uluslararası Kısa Film Yarışması sonuçları ise şu şekildedir; "Birincilik ödülü Kenan Karayağız-'Sesimi Duyan Var mı?'. İkincilik ödülü Muhammed Emin Çırçır-'Keşiş Yengecinin Kabuğunda'. Üçüncülük ödülü ise, Erdal Duran-'Leke."

Özel ödüller ise şunlardır; Mehmet Akif İnan Özel Ödülü: Seyit Mehmet Yıldız-'Merhaba Ben Ceren' ve Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü ise Oğuz Akyol-'Hatırlanacak Ne Var?."