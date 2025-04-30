Eğitimini tamamlayan 37 hafızlık öğrencisi için Sancaktepe'de icazet merasimi düzenlendi

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan 37 kız öğrenci için Sancaktepe'de 'Hafızlık İcazet Merasimi' düzenlendi.

'Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi' kapsamında eğitimlerini tamamlayan 37 hafize için, Sancaktepe Müftülüğü ve Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sancaktepe'de Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde 'Hafızlık İcazet Merasimi' düzenlendi. Kürsü konuşmalarının ardından, eğitimlerini tamamlayan öğrencilere öğretmenleri tarafından sahnede taç takıldı, çiçek takdim edildi. Aynı zamanda hafızlık öğrencilerinden oluşan ilahi korosu ilahilerini seyirciler için seslendirdi.

Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz, "Sadece İstanbul'da bir yıl içerisinde 600-700 kadar hafız yetiştiriyoruz. İnşallah en kısa sürede dünyanın hafızlık konusunda birincisi olma yolunda hızla ilerliyoruz ve olmamız gerek. Çünkü Anadolu bütün ümmetin, İslam coğrafyasının bir numarasıdır ve bu konuda da bir numara olmak zorundayız. Hafızlık ile Milli Eğitim'i birleştirme anlamında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum"dedi.

Programa Kaymakam Yavuz'un yanı sıra Sancaktepe İlçe Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu ve Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan da katıldı.