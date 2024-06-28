'El Ele' sloganıyla tura çıkan Alman turistler Süphan Dağı'na tırmandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

'El Ele' sloganıyla tura çıkan Alman turistler Süphan Dağı'na tırmandı

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Almanya'dan 'El Ele' sloganıyla yola çıkan ve tanıştıkları kişilerin el izlerini karavanlarına işleyen Alman turistler, son olarak Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Türkiye'nin en yüksek zirvelerinden biri olan Süphan Dağı'na tırmandı. Turistler, seyahatleri boyunca insanlarla bağ kurmak ve kültürleri tanımak amacıyla 'El Ele' sloganıyla geziyorlar.

28.06.2024 10:54
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'El Ele' sloganıyla tura çıkan Alman turistler Süphan Dağı'na tırmandı

BİTLİS - Almanya'dan 'El Ele' sloganıyla yola çıkan ve tanıştıkları kişilerin el izlerini karavanlarına işleyen Alman turistler, son olarak Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Türkiye'nin en yüksek zirvelerinden biri olan Süphan Dağı'na tırmandı.

Almanya'dan yola çıkan Tobias Ich Schröder ve Bianca Heringhaus, Türkiye'ye gelene kadar Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkeleri gezdi. Türkiye'de ise beş aydır seyahat eden turistler, son olarak Adilcevaz ilçesine geldi. Karavana araçlarıyla konakladıkları süre boyunca ırk, inanç ve ten rengi ayrımı yapmadan insanlarla bağ kurmak amacıyla "El Ele" sloganıyla tanıştıkları insanların ellerini boyayarak karavanlarına el izlerini nakşeden turistler, ilçe sınırlarında bulunan Türkiye'nin en yüksek zirvelerinden biri olan Süphan Dağı'na da tırmandı.

Kamp kurdukları her şehirde insanlarla güzel vakit geçirip kültürlerini öğrenmeye çalıştıklarını ifade eden Tobias Ich Schröder, "Almanya'dan başlayıp Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geçtik. Zaten beş aydır Türkiye'de seyahat ediyoruz. Biz bu ülkeyi çok seviyoruz. 'El Ele' sloganıyla geziyoruz. Ten renginiz veya dininiz ne olursa olsun insanlarla birlikte gülmek istiyoruz, kültürlerini tanımak, ülkelerini görmek istiyoruz. Bu yüzden seyahat ediyoruz ve bizi bekleyen tüm dağları sevdiğimiz için geldik ve artık buradaki insanları da sevmeyi öğrendik. Çok misafirperver bir şekilde karşılaştık ve bu bizim için harikaydı. İnsanların misafirperverliğinden ve güzelliğinden çok etkilendik" dedi.

Konakladıkları tüm kentlerde insanların el izlerini karavana araçlarına nakşettiklerini söyleyen Tobias Ich Schröder, "El izleri biz insanların birbirimizle bağlantı kurduğumuzu göstermeyi amaçlıyor. Dünyaya biraz daha huzur getirmek, insanlarla güzel vakit geçirmek istiyoruz. Bilirsiniz, insanlar arasında çoğu zaman saygı kaybolur. Televizyon izliyorsunuz, kötü haberleri görüyorsunuz. O zaman anlayış eksikliği ortaya çıkıyor. Hemen önyargılar devreye gidiyor. Bunu yalnızca biz insanlar değiştirebiliriz, onu da sadece birbirimizle konuşursak ve birbirimizin gözlerine bakarsak değiştirebiliriz. El izleriyle ulaşmak ve tanıtmak istediğimiz şey tam olarak budur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 'El Ele' sloganıyla tura çıkan Alman turistler Süphan Dağı'na tırmandı - Son Dakika

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