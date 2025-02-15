El Emeği Çarşısı ile Kadınlar Kazanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

El Emeği Çarşısı ile Kadınlar Kazanıyor

El Emeği Çarşısı ile Kadınlar Kazanıyor

Ordu'daki çarşı, 2,500 kadının sosyalleşerek aile bütçesine katkı sağlamasını sağladı.

15.02.2025 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da ev hanımlarını bir araya getiren El Emeği Çarşısı, bugüne kadar 2 bin 500 kadının ailelerinin geçimine katkı vermesini sağladı.

Büyükşehir Belediyesince Altınordu ve Ünye ilçelerinde kadınların sosyalleşmesi ve ürettikleri ürünlerle kazanç sağlaması amacıyla El Emeği Çarşısı açıldı.

İğne oyası, oyuncak, kıyafet gibi el emeği ürünlerin yer aldığı çarşı, kadınlara sıcak bir ortamda ürünlerini sergileme ve satma imkanı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanı Zabit Yön, AA muhabirine, El Emeği Çarşısı'nın sosyal projeler kapsamında örnek gösterildiğini söyledi.

Altınordu ilçesinde 2017'de, Ünye'de ise 2019'da çarşı oluşturulduğunu belirten Yön, burada özellikle el emeği ürünü üreten ve ayrıca sosyalleşmek isteyen ev hanımlarına stantlar tahsis edildiğini anlattı.

Yön, kadınların 15 günlük periyotlar halinde ürünlerini sergilediğini ve satış yaptığını ifade ederek, "Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 2 bin 500 civarında kadın burada el emeği ürünlerini sergileme ve satış yapma imkanına sahip oldu." dedi.

Satış yapabileceği ürünü olan kadınların başvurularının değerlendirme sonrasında çarşıya alındığını aktaran Yön, 15 günlük süreçte 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilere ürünlerin tanıtımı ve satışının yapıldığını kaydetti.

Ev hanımlarının ürettiği ürünlerin fiyatının piyasadakilere göre daha uygun olduğuna işaret eden Yön, "Bunu ziyaretçilerden, alışveriş yapanlardan dönüşlerle öğrenebiliyoruz. Piyasaya göre fiyatlar uygun. Kesinlikle burada üretim anlamında fabrikasyon bir ürün yok. Hepsi el emeği ve göz nuru." diye konuştu.

Yön, farklı hikayelere şahit olduklarını dile getirerek, "Ev hanımları burası sayesinde ev ekonomilerine, aile geçimlerine katkı sağlıyorlar. Buradan sattığı ürünlerle ailesini geçindiren hanımlarımız da mevcut." ifadesini kullandı.

Oyuncak bebek, kıyafet, çanta, takı, iğne oyası, dantel gibi çeşitli çeyizlik ürünlerin de yer aldığını belirten Yön, çarşıdan hizmet alan kadınlardan herhangi bir ücret talep etmediklerini vurguladı.

"Sosyalleşmek için çok güzel bir fırsat"

El Emeği Çarşısı Altınordu Şubesi'ne gelen iki çocuk annesi Romanyalı Daria Gratiela Karamustafa, 20 yıldır el işi yaptığını söyledi.

Ürünlerini 1,5 yıldır çarşıda satışa sunduğunu anlatan Karamustafa, "Burada çok imkanımız var. El emeği ürünlerimiz ağırlıklı olarak satılıyor. Ben örgü, broş, oyuncak bebek, nakış yapıyorum. Ortam çok güzel. Sosyalleşmek için çok güzel bir fırsat. Sürekli değişerek burada bulunuyoruz. Çocuklarımız okuyor, bunun için ek gelir oluyor. Eşimize bu konuda yardımcı oluyoruz. Kendimiz için de faydası oluyor." dedi.

Ankara'dan Ordu'ya taşındığını dile getiren 51 yaşındaki Jale Çakrak ise daha önce usta öğreticilik yaptığını, çarşı sayesinde kendine meşgale bulduğunu kaydetti.

Bir çocuk annesi Çakrak, yaptığı Bartın tel kırma işlerini satarak kazanç sağladığını ifade etti.

Ünye'de yaşayan Aysel Keskinkılıç, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'dan Ordu'ya taşındıklarını ifade etti.

Ördüğü ürünleri satarak gelir elde etmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Keskinkılıç, "El Emeği Çarşısında vakit geçiriyoruz, sıkıntımızı da gideriyor. Hem de evimin bütçesine katkısı oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ekonomi, Kadın, ordu, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat El Emeği Çarşısı ile Kadınlar Kazanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Feraye Tanyolaç’ın Bebek’te 11 bin TL’ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
11:45 Chery ve BYD’nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti Chery ve BYD'nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti
11:42 TBMM’nin en çalışkan milletvekilleri Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var
10:14 Milyarlık servetin yüzüne bakan yok Milyarlık servetin yüzüne bakan yok
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
15:33 2032’de dünya’ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi 2032'de dünya'ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi
15:30 Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı
15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
15:18 Trump’tan diplomatik gaf:’Tek Kelime Anlamıyorum’ dedi, ortalık karıştı“ Trump'tan diplomatik gaf:'Tek Kelime Anlamıyorum' dedi, ortalık karıştı!"
15:15 Tolga Savacı’nın eşi Nermin Bezmen’den duygusal paylaşım Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen'den duygusal paylaşım
14:56 TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı
14:49 Edin Dzeko’nun elinde kırık tespit edildi Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi
14:47 Diyarbakır’da Piyalepaşa Rezidansı’nda Su Sorunu: Kirli Sondaj Suyu Kullanılıyor Diyarbakır'da Piyalepaşa Rezidansı'nda Su Sorunu: Kirli Sondaj Suyu Kullanılıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:41 Dev organizasyon İstanbul’da düzenlenecek Dev organizasyon İstanbul'da düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 13:19:43. #1.12#
SON DAKİKA: El Emeği Çarşısı ile Kadınlar Kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.