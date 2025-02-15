El Emeği Çarşısı ile Kadınlar Kazanıyor

Kültür Sanat

Ordu'da ev hanımlarını bir araya getiren El Emeği Çarşısı, bugüne kadar 2 bin 500 kadının ailelerinin geçimine katkı vermesini sağladı.

Büyükşehir Belediyesince Altınordu ve Ünye ilçelerinde kadınların sosyalleşmesi ve ürettikleri ürünlerle kazanç sağlaması amacıyla El Emeği Çarşısı açıldı.

İğne oyası, oyuncak, kıyafet gibi el emeği ürünlerin yer aldığı çarşı, kadınlara sıcak bir ortamda ürünlerini sergileme ve satma imkanı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanı Zabit Yön, AA muhabirine, El Emeği Çarşısı'nın sosyal projeler kapsamında örnek gösterildiğini söyledi.

Altınordu ilçesinde 2017'de, Ünye'de ise 2019'da çarşı oluşturulduğunu belirten Yön, burada özellikle el emeği ürünü üreten ve ayrıca sosyalleşmek isteyen ev hanımlarına stantlar tahsis edildiğini anlattı.

Yön, kadınların 15 günlük periyotlar halinde ürünlerini sergilediğini ve satış yaptığını ifade ederek, "Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 2 bin 500 civarında kadın burada el emeği ürünlerini sergileme ve satış yapma imkanına sahip oldu." dedi.

Satış yapabileceği ürünü olan kadınların başvurularının değerlendirme sonrasında çarşıya alındığını aktaran Yön, 15 günlük süreçte 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilere ürünlerin tanıtımı ve satışının yapıldığını kaydetti.

Ev hanımlarının ürettiği ürünlerin fiyatının piyasadakilere göre daha uygun olduğuna işaret eden Yön, "Bunu ziyaretçilerden, alışveriş yapanlardan dönüşlerle öğrenebiliyoruz. Piyasaya göre fiyatlar uygun. Kesinlikle burada üretim anlamında fabrikasyon bir ürün yok. Hepsi el emeği ve göz nuru." diye konuştu.

Yön, farklı hikayelere şahit olduklarını dile getirerek, "Ev hanımları burası sayesinde ev ekonomilerine, aile geçimlerine katkı sağlıyorlar. Buradan sattığı ürünlerle ailesini geçindiren hanımlarımız da mevcut." ifadesini kullandı.

Oyuncak bebek, kıyafet, çanta, takı, iğne oyası, dantel gibi çeşitli çeyizlik ürünlerin de yer aldığını belirten Yön, çarşıdan hizmet alan kadınlardan herhangi bir ücret talep etmediklerini vurguladı.

"Sosyalleşmek için çok güzel bir fırsat"

El Emeği Çarşısı Altınordu Şubesi'ne gelen iki çocuk annesi Romanyalı Daria Gratiela Karamustafa, 20 yıldır el işi yaptığını söyledi.

Ürünlerini 1,5 yıldır çarşıda satışa sunduğunu anlatan Karamustafa, "Burada çok imkanımız var. El emeği ürünlerimiz ağırlıklı olarak satılıyor. Ben örgü, broş, oyuncak bebek, nakış yapıyorum. Ortam çok güzel. Sosyalleşmek için çok güzel bir fırsat. Sürekli değişerek burada bulunuyoruz. Çocuklarımız okuyor, bunun için ek gelir oluyor. Eşimize bu konuda yardımcı oluyoruz. Kendimiz için de faydası oluyor." dedi.

Ankara'dan Ordu'ya taşındığını dile getiren 51 yaşındaki Jale Çakrak ise daha önce usta öğreticilik yaptığını, çarşı sayesinde kendine meşgale bulduğunu kaydetti.

Bir çocuk annesi Çakrak, yaptığı Bartın tel kırma işlerini satarak kazanç sağladığını ifade etti.

Ünye'de yaşayan Aysel Keskinkılıç, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'dan Ordu'ya taşındıklarını ifade etti.

Ördüğü ürünleri satarak gelir elde etmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Keskinkılıç, "El Emeği Çarşısında vakit geçiriyoruz, sıkıntımızı da gideriyor. Hem de evimin bütçesine katkısı oluyor." diye konuştu.