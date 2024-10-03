Elaiussa Sebaste Nekropolü Temizlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Elaiussa Sebaste Nekropolü Temizlendi

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Mersin'deki nekropol, turizme açılmak için temizlendi. Ziyaretçilere ölü gömme gelenekleri sunulacak.

03.10.2024 09:18
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Kilikya bölgesinin en büyük Nekropolü temizlendi, adım adım turizme hazırlanıyor

Mersin'de tarihi 2 bin 200 yıl öncesine kadar giden Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde, Antik Roma yolu üzerinde yer alan farklı tipolojilerdeki mezarların bulunduğu Nekropol'ün turizme açılması çalışmaları için genel bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Kazı Başkanı olan Dr. Kızılarslanoğlu:

-"Kuzey Nekropolü temizlik çalışmasından sonra gezilebilir hale geldi"

"Nekropolünün turizme açılması, ziyaretçilere bölgenin ölü gömme geleneklerini sunması açısından da önemli"

MERSİN - Mersin Erdemli'de tarihi Roma yolu üzerinde bulunan geçmişi 2 bin 200 yıl öncesine uzanan Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde yer alan birçok mezarın bulunduğu Nekropol'ün turizme açılaması için genel temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile bir birinden farklı mezarlar tekrar gün yüzüne çıkartıldı.

Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'nde, Mersin- Antalya D400 karayolunun yanında 29 dönemdir devam eden kazı çalışmaları ile ortaya çıkarılmaya başlanan, Roma ve Bizans döneminde büyük bir liman kenti olan Elaiussa Sebaste Antik Kenti turizme hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Asena Kızılarslanoğlu'nun Kazı Başkanlığındaki 16 kişilik ekip 2024 kazı sezonu çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekibin bu sene ki çalışmaları çerçevesinde geçmişi 2 bin 200 yıl öncesine dayanan, dönemin önemli kişilerinin ve aile bireylerinin mezarlarının da yer aldığı Antik Roma yolunda bulunan Kilikya bölgesinin en büyük Nekropolünde genel temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalı ve otlardan temizlenen çok sayıda tarihi mezar tekrar gün yüzüne çıkartıldı. Ziyaretçilerin gezebileceği tarihi mezarların hemen önünden geçen Antik Roma yolunun da yürüyüş rotası olması için çalışmalar başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kazı Başkanı olan Dr. Kızılarslanoğlu, antik kentinin ören yeri statüsü kazanması ve turizme açılması için çalışmaların hız kazanacağını kaydetti.

"Kentin Nekropol'ünü turizme açmak için ön hazırlık yaptık"

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Kazı Başkanı Dr. Asena Kızılarslanoğlu, "Elaiussa Sebaste 2024 çalışmalarında Kuzey Nekropolünde yoğunlaştık. Genel temizlik çalışması yaptık. Bu çalışma sonrasında mezarların içinde ve ön kısımlarında daha detaylı temizlik çalışmaları yürüttük. Kentin Nekropol'ünü turizme açmak için ön hazırlık çalışmaları yaptık" dedi.

Kentin çok büyük bir Nekropolü olduğuna dikkat çeken Dr. Kızılarslanoğlu, "Nekropol, farklı tipolojideki pek çok mezarı barındırıyor. Bölgenin turizme açılması ziyaretçiler içinde keyifli olacak. Bu nedenle mezarların içinde ve çevresinde detaylı çalışmalarımızı yürüttük. Özellikle Kuzey Nekropolü temizlik çalışmasından sonra gezilebilir hale geldi. Ziyaretçiler artık daha rahat görebilirler. Ancak asıl ziyarete açılma süreci, ileriki sezonlarda yapılacak olan restorasyon çalışmaları, bilgilendirme tabelaları ve patika şeklinde oluşturulacak yürüyüş rotalarından sonra gerçekleşebilecektir. Şu anda ziyaretçiler geldiğinde görsel olarak Nekropolü gezebilir" diye konuştu.

"Ölü gömme gelenekleri açısından da bilgiler sunacak"

Kentin Nekropolünde çok farlı tipte mezarlar olduğunun altını çizen Kızılarslanoğlu, "Nekropol de tapınak tipli, oda, kaya, ev tipi, kamasorium ve lahit mezarlar var. Tapınak tipli mezarlar özellikle Kilikya bölgesinin mezar mimarisi örneklerinden. Bu nedenle kentin Nekropolünün turizme açılması, ziyaretçilere bölgenin ölü gömme geleneklerini sunması açısından da önemli. Roma döneminde inşa edilmiş, Bizans döneminde de tekrar kullanım görmüş mezarların hemen hemen hepsi ayakta. İlerleyen süreçte restorasyon çalışmalarına da ihtiyaç duyulacak" şeklinde konuştu.

"Antik Roma yolu yürüyüş rotası olacak"

Mezarların bulunduğu alanda Antik Roma yolunun da geçtiğine vurgu yapan Kızılarslanoğlu, "Antik dönemde de Roma yolu buradan geçiyormuş. Hatta bu yol Kızkalesi'ne kadar da devam ediyor. Projelerimiz arasında bu yolu aktif hale getirmek de var. Bu yol güzel bir trekking rotası haline getirilebilir. Kızkalesi'ne kadar giden bu yol ana yola paralel daha güvenli bir güzergahta devam ediyor. Yolun üzerinde iki kilise ile birlikte Elaiussa Sebaste ve Kızkalesi'nin mezar mimarisi bulunuyor. Onun için de çok güzel ve keyifli bir yürüyüş rotası olacak diye planlıyoruz"ifadelerini kullandı.

Elaiussa Sebaste Nekropolü Temizlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Elaiussa Sebaste Nekropolü Temizlendi - Son Dakika

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