Elazığ'da Hadimü'l Haremeyn Kutsal Emanetler Sergisi Açılıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Elazığ'da Hadimü'l Haremeyn Kutsal Emanetler Sergisi Açılıyor

İslam dünyasının en değerli emanetleri arasında yer alan Kabe örtüleri, Sakal-ı Şerif ve Kadem-i Şerif gibi kutsal objeleri içeren Hadimü'l Haremeyn sergisi, 7-12 Nisan tarihleri arasında Elazığ'da görücüye çıkacak. Ziyaretçiler, tarihi bir yolculuğa çıkarak bu manevi eserleri yakından tanıma fırsatı bulacak.

06.04.2025 17:22
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İslam dünyasının en değerli emanetleri Elazığ'da görücüye çıkacak

Türkiye'nin ilk gezici Hadimü'l Haremeyn kutsal emanetler sergisi Elazığ'da

ELAZIĞ - İslam dünyasının en değerli emanetlerinden olan Kabe örtüleri, Sakal-ı Şerif ve Kadem-i Şerif gibi kutsal eşyaların yer aldığı Hadimü'l Haremeyn Sergisi Elazığ'da gerçekleştirilecek.

Elazığ'da Hadimü'l Haremeyn sergisi görücüye çıkıyor. Elazığ Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi tarafından Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde 7-12 Nisan tarihleri arasında 10.00 ile 21.00 saatlerinde açık olacak sergide ziyaretçiler, manevi değer taşıyan eserlerle hem tarihi bir yolculuğa çıkacak hem de İslam'ın kutsal emanetlerine yakından tanıklık etme fırsatı bulacak. Sergide orijinal olan parçaların yanı sıra orijinal olmayan replika eserler de görücüye çıkacak. Kutsal kabul edilen orijinal ve orijinal benzeri objeleri sabit müzelerinde ve yerlerinde görme imkanı bulamayanlar için Hadimü'l Haremeyn sergisi Elazığlılara sunulacak. Sergide; Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerifi, Hicaz Demiryolu Tren Bileti, Ravza-i Mutahhara Çinisi, Ravza-i Mutahhara Yeşil Halısı, Ravza-i Mutahhara Örtüleri, Kabe Dış Örtüleri, Kabe Kandil, Ravza Halısı gibi yüzlerce kutsal obje sergilenecek.

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, açılacak olan sergiye bütün vatandaşlar davet edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Elazığ'da Hadimü'l Haremeyn Kutsal Emanetler Sergisi Açılıyor - Son Dakika

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