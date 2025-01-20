Elazığ Harput Musiki Müzesi 55 Bin Ziyaretçiye Ulaştı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Elazığ Harput Musiki Müzesi 55 Bin Ziyaretçiye Ulaştı

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Elazığ Belediyesi tarafından yapılan Harput Musiki Müzesi, açıldığı günden bu yana 55 bin ziyaretçiyi ağırladı. Müzede Harput musikisi tanıtılırken, çeşitli etkinlikler ve bilgilendirme kiosku ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

20.01.2025 10:44  Güncelleme: 10:52
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Elazığ Musiki Müzesini 2 buçuk yılda 55 bin kişi ziyaret etti

ELAZIĞ - Elazığ Belediyesi tarafından yaptırılan Harput Musiki Müzesi, açıldığı yıldan itibaren 55 kişiyi ağırladı.

UNESCO geçici miras listesindeki Tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Elazığ Belediyesine ait ilk müze, diğer müzelerden farkı ile göze çarpıyor. Harput musikisinin tanıtılması amacıyla hayata geçirilen müzede, musikide kullanılan enstrümanlar, çaydaçıra oyununu ve kürsübaşını yansıtan bal mumundan heykeller ile karaoke salonu bulunuyor. İçeri girenlerin mest olduğu müze vatandaşla ve turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Aynı zamanda kurulan kiosk cihazları ile sanatçılar ve Harput musikisi hakkında ziyaretçiler bilgi edinebiliyor. 3 katlı olan müzenin en alt katında ise kürsü başı geleneği yaşatılıyor. Açıldığı 22 Temmuz 2022 yılından itibaren Elazığ Musiki Müzesi, 55 bin vatandaşı ağırladı.

"Harput tarihi yüzünü ortaya çıkarmıştır"

Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın müzeler şehri Elazığ Harput projesinin ilki olan Harput Musiki Müzesinin 2022 yılından itibaren hizmet vermeye devam ettiğini aktaran Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, "Musiki Müzemizin en önemli tarafı, Harput kültüründe çok önemli yeri olan sadece Elazığ bazlı değil, ulusal bazda çok önemli bir yere sahip olan Harput musikisinin insanlarımıza geçmişten bugüne kadarki yapısının tanıtılması anlamında, çok önemli bir yer tutmaktadır. Buradaki müzemizin, müze anlamında yaşayan ve insanlarımızın da çok daha faydalanabilmesi için canlı bir müze şeklinde tutulmasını amaçladık ve ortaya koyduk. Bu çerçevede müzemizin bir alanını insanlarımıza Harput Musikisinin Elazığ kültürünün bir geleneği olan kürsübaşı geleneğini canlı olarak insanlarımıza sergileme imkanını sunduk. Yaz aylarında haftanın belirli günlerinde insanlarımıza bu hizmeti ücretsiz bir şekilde sunmanın gayreti içerisinde olduk. Bugüne kadar, Musiki Müzemize yıl içerisinde kürsübaşı etkinliğini canlı olarak sunduk. Harput Musiki Müzemizde Harput Musikisinin önemli temel taşları olan Hafız Osman Öğe ve Enver Demirbağ gibi Harput Musikisine hizmet etmiş vatandaşlarımızın hayatlarını ve yapmış oldukları musikileri ve enstrümanları sergileyerek kıyafetlerimizle, oyunlarımızla farklı bir ortam oluşturduk. 2024 yılında 25 bine yakın vatandaşımız müzemizi gezdi. Harput Mahallemizin yaz aylarında ziyaretçileri çok daha fazla artıyor. Belediye Başkanımızın Harput Mahallesinde sokak sağlıklaştırma projesini de devreye sokmasıyla Harput tarihi yüzünü ortaya çıkarmıştır. Tarihi yüzü ve gerçek kimliğinin çok daha rahat sergilenebildiği ortamda Elazığ'ımıza gelen insanlarımızın ilk olarak uğradığı yerlerden birisidir tarihi Harput Mahallesi. Buraya gelen insanların sayısı her sene gittikçe artmaktadır. Musiki Müzemizi açtıktan sonra açıldığı yıldan itibaren 55 bin vatandaşımız müzemizi ziyaret etmiştir" dedi.

Elazığ Harput Musiki Müzesi 55 Bin Ziyaretçiye Ulaştı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Elazığ Harput Musiki Müzesi 55 Bin Ziyaretçiye Ulaştı - Son Dakika

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