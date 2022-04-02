Elazığlılar ilk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandı - Son Dakika
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Elazığlılar ilk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandı

02.04.2022 05:09

- Elazığlılar ilk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandı Elazığ'da vatandaşlar ilk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandı.

- Elazığlılar ilk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandı

ELAZIĞ - Elazığ'da vatandaşlar ilk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandı.

Ramazan ayının gelişi ile birlikte yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da ilk sahurda davul sesleri sokaklardaki sessizliği bozmaya başladı. Elazığ'da ilk sahur gecesinde Ramazan davulcuları bir saat evvel vatandaşları sahura kaldırmak için sokak sokak gezmeye başladı. Elazığ'da davulcular, davul ve klarnetlerin yanı sıra vatandaşlara maniler söyleyerek sahura kaldırdı.

İlk sahur olduğu için çok heyecanlı olduğunu belirten klarnetçi Özgür Kaya, " Biz saat 1: 30'da başlayıp sabah saat 4: 00'a kadar çalıyoruz. Halkımızı sahura uyandırmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince rahatsız etmeden yapmaya çalışıyoruz. Elimde duran davul ve klarnet ile bu işi yapıyoruz. Klarnet Elazığ'a has bir şey. Bununla uzun hava da söylenebiliyor. Biz klarnette daha iyi anlatıyoruz. Bu bizim sesimiz. Bize hitap edilmiş. Büyüklerim daha iyi bilir ama bize hitap edildiğini düşünüyorum. Ben bu işi 4,5 yıldır severek yapıyorum" dedi.

Mübarek 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesine çok mutlu olduğunu aktaran vatandaş İbrahim Ömül, " Tüm islam aleminin ibadetle güzel bir şekilde oruçlarını tutarak geçirmesini diliyorum. Tüm islam aleminin ve Elazığlıların Ramazanını kutluyorum. Sahura her Ramazan olduğu gibi davul ve klarnetle kalkıyoruz. Bu güzel geleneği sürdürüyoruz. Bu gelenek inşallah yıllar boyu sürmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Elazığlılar ilk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandı
Elazığlılar ilk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandı
Elazığlılar ilk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandı

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Elazığ, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Elazığlılar ilk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandı - Son Dakika


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