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ZONGULDAK - Emekli güvenlik görevlisi yarım asırdır hayallerini tuvale yansıtıyor - Son Dakika

ZONGULDAK - Emekli güvenlik görevlisi yarım asırdır hayallerini tuvale yansıtıyor

15.11.2021 14:47

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Mahmut Şevket Kocaman, yarım asırdır yağlı boya ve kara kalem tekniğiyle resim yapıyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Mahmut Şevket Kocaman, yarım asırdır yağlı boya ve kara kalem tekniğiyle resim yapıyor.

Çocukluğunda çizgi roman karikatürlerinden etkilenerek kara kalem çizmeye başlayan Kocaman, ilkokul yıllarında sınıf öğretmeninin desteğiyle resim sanatına yöneldi.

Yarım asrı aşkın süredir yağlı boya ve kara kalem tekniğiyle birçok resim yapan Kocaman, Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) güvenlik görevlisi olarak emekli olduktan sonra da yeni eserlerini tuvale ve kağıtlara yansıtmaya devam etti.

Bağlık Mahallesi'ndeki evinin bir odasında küçük atölye kuran Kocaman, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çalışmalarına ağırlık verdi.

Hayallerini tuvale yansıtan Kocaman, AA muhabirine, salgın sürecinde 400'e yakın kara kalem ve 40 yağlı boya çalışması yaptığını anlattı.

Çoğunlukla Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra eş dost resimlerini tuvale aktarmayı sevdiğini belirten Kocaman, "Kara kalemden sonra yağlı boya resimlerine yöneldim, uzun zamandır da onları çizdim. Şu an resim çalışmalarıma tekrar kara kalem üzerine devam ediyorum." dedi.

Kocaman, birkaç sene içerisinde 400'e yakın Atatürk portresi çizdiğini belirterek, "Yağlı boya resimlerinde ise genelde doğup büyüdüğüm maden kasabası olan Kandilli beldesini konu alarak tuvale yansıttım. İki yıldır pandemi sürecinde eserlerimi sergileyemedim. Ancak 2017 ve 2018 yıllarında belediyeye ait sergi salonunda resimlerimi sergileme imkanım oldu." diye konuştu.

ZONGULDAK - Emekli güvenlik görevlisi yarım asırdır hayallerini tuvale yansıtıyor
ZONGULDAK - Emekli güvenlik görevlisi yarım asırdır hayallerini tuvale yansıtıyor
ZONGULDAK - Emekli güvenlik görevlisi yarım asırdır hayallerini tuvale yansıtıyor
ZONGULDAK - Emekli güvenlik görevlisi yarım asırdır hayallerini tuvale yansıtıyor
ZONGULDAK - Emekli güvenlik görevlisi yarım asırdır hayallerini tuvale yansıtıyor
ZONGULDAK - Emekli güvenlik görevlisi yarım asırdır hayallerini tuvale yansıtıyor
ZONGULDAK - Emekli güvenlik görevlisi yarım asırdır hayallerini tuvale yansıtıyor
ZONGULDAK - Emekli güvenlik görevlisi yarım asırdır hayallerini tuvale yansıtıyor
ZONGULDAK - Emekli güvenlik görevlisi yarım asırdır hayallerini tuvale yansıtıyor

Güvenlik Görevlisi, Zonguldak, Ereğli, Emekli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ZONGULDAK - Emekli güvenlik görevlisi yarım asırdır hayallerini tuvale yansıtıyor - Son Dakika


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