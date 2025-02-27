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Emine Erdoğan, Gaziantep'te Şahinbey Millet Kütüphanesini ziyaret etti

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şahinbey Millet Kütüphanesine ziyarette bulundu. Kütüphanedeki öğrencilerle kitaplar üzerine sohbet eden Emine Erdoğan, çocuk korosunun şarkılarını dinledi

İşitme ve görme engelli vatandaşlarla da bir araya gelen Emine Erdoğan'a bir görme engelli öğretmen, "Sizleri dezavantajlıların hamisi hatta annesi olarak görüyoruz" dedi

Emine Erdoğan, Gaziantep'teki programları kapsamında Şahinbey Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Kütüphaneyi gezen Erdoğan, oradaki öğrencilerle kitaplar üzerine sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Cahit Zarifoğlu Çocuk Kütüphanesine geçen Emine Erdoğan, çocuklardan oluşan koronun şarkılarını dinledi. Kütüphaneye kurulan "100 Yetim Ailemizi Ev Sahibi Yaptık" projesine ait fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezen Emine Erdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan projeye ilişkin bilgi aldı. Erdoğan, daha sonra Görme Engelliler Kütüphanesi ile İşitme Engelliler Kütüphanesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde "Engelli öğretmen olamaz diye bir düşünceyi tanımıyoruz. Engelli de bal gibi öğretmen olur, hem de çok iyi olur." şeklindeki sözlerini anımsatan engelli bir vatandaş, Erdoğan'ın bu sözünden hareketle 15 yıldır öğretmenlik yaptığını, şu anki görevinin müdür yardımcısı olduğunu ve müdürlük sınavına hazırlandığını söyledi.

Emine Erdoğan, engelli öğretmenin bu konuşması üzerine kendisini alkışlayarak tebrik etti. Başka bir engelli öğretmen ise Emine Erdoğan'ın engellilere yaklaşımından duyduğu memnuniyeti, "Sizleri dezavantajlıların hamisi hatta annesi olarak görüyoruz" sözüyle dile getirdi.

Şahinbey Belediyesi El Sanatları Kursiyerleri tarafından filografi sanatıyla hazırlanan eserlerin yer aldığı sergiyi de gezen Emine Erdoğan, eserleri inceledi, kursiyerlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Emine Erdoğan'a ziyaretinde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Başkanı Leyla Şahin Usta, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin eşlik etti.