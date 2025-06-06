Emine Parlak’ın Kapak Toplama Projesi

İskenderun Meslek Yüksekokulu öğrencisi Emine Parlak, depremlerde uzuv kaybı nedeniyle engelli kalan bireylere tekerlekli sandalye temin edebilmek için kapak topluyor.

Emine Parlak, 6 Şubat 2023'teki depremlere ailesiyle yaşadığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalandı.

Depremde bazı yakınlarını ve arkadaşlarını kaybeden 25 yaşındaki Parlak'ın dedesinin de evi yıkıldı.

Afetten kötü etkilenen Parlak, bu süreçte girdiği üniversite sınavında İskenderun Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayım Teknolojileri Programını kazandı.

Depremler nedeniyle uzuv kaybı yaşayanların durumuna üzülen Parlak, engelli bireylere destek olmak için yaklaşık 3 ay önce plastik şişelerin kapaklarını toplamaya başladı.

Parlak, ailesinin yanı sıra yurt ve okuldaki arkadaşlarının da desteğiyle bugüne kadar 10 bin kapak topladı.

Derslerinde arta kalan zamanlarda kapak toplamayı sürdüren Parlak, depremzede engellilere tekerlekli sandalye alınmasına katkı sağlamak istiyor.

"Hedefim 30 ton plastik kapak toplamak"

Üniversite 2. sınıf öğrencisi Emine Parlak, AA muhabirine, engellilere destek olabilmek için her boş anında kapak toplamaya çalıştığını söyledi.

Çevresindekilerin de çalışmaya destek verdiğini anlatan Parlak, ilçedeki bazı caddelere de insanların kapak atması için kutular koyduğunu belirtti.

Parlak, 2 ton plastik kapakla 1 tekerlekli sandalye alınabildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu çalışmayla belki birinin kolu, bacağı olacağız. Hedefim 2 ton değil, 20-30 ton ne olursa... Birçok insanın yarasına merhem olmak istiyorum. Gaziantep'te kardeşim, arkadaşlarım çalıştığı iş yerlerinde bu projeye destek olabilmek için kapak topluyorlar. Okulum bittikten sonra başka bir şehre de gitsem başka bir makamda da olsam yine bunu devam ettirmek istiyorum."

Topladığı kapakları Omurilik Felçlileri Derneğine gönderilmesi için kaldığı yurttaki idarecilere teslim ettiğini anlatan Parlak, kampanyaya herkesin katkı sunmasını istedi.

İskenderun'da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı 5 Temmuz Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Fatma Birsen Bozkurt da yaptığı çalışmayla gurur duydukları öğrencilerine ellerinden geldiğince destek verdiklerini kaydetti.