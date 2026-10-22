Eminönü'nde kalabalıkta resim yapan turist kadınlar günlük yaşamı resmetti - Son Dakika
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Eminönü'nde kalabalıkta resim yapan turist kadınlar günlük yaşamı resmetti

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Eminönü Meydanı'nda turist kadınlar, kalabalığın arasında bağdaş kurup tarihi yapıları, Mısır Çarşısı'nı, Yeni Camisi'ni ve günlük yaşamı tuvallerine yansıttı. Kadınların çalışmaları, mısır satıcıları ve kestane pişiren esnafın yanı sıra vatandaşların da ilgisini çekti.

İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarından Eminönü Meydanı, turist kadınların resim çalışmalarına sahne oldu.

Ellerine boya fırçalarını alarak meydanın kalabalığı arasına bağdaş kurup oturan turist kadınlar, çevredeki tarihi yapıları, Mısır Çarşısı, Eminönü Yeni Camisi ve alandaki günlük yaşamı tuvallerine yansıttı.

Meydandaki mısır satıcıları, közde kestane pişiren esnaf ve alışveriş yapan İstanbullular da turistlerin resimlerine konu oldu.

Çalışmalarını meydanın kalabalığı arasında sürdüren kadınlar, tarihi yapıların yanı sıra kentin sokak yaşamını ve insan manzaralarını da resmetti.

Tarihi meydanda açık hava atölyesi

Eminönü'nün hareketli atmosferinde resim yapan turist kadınlar, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar, kadınların çalışmalarını yakından izledi.

Tarihi yapıların, esnafın ve günlük yaşamın bir arada bulunduğu meydan, turist kadınların resimleriyle açık hava atölyesini andıran görüntülere sahne oldu.

Kaynak: AA
Kültür SanatEminönüTurizmKültürturistMısırSanatSon Dakika

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