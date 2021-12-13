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En eski medeniyet en genç nesille ekrana taşınıyor - Son Dakika

En eski medeniyet en genç nesille ekrana taşınıyor

13.12.2021 16:40

- En eski medeniyet en genç nesille ekrana taşınıyor Lise öğrencileri Karahentepe'nin belgeselini çekiyor Yaklaşık 12 bin yıllık geçmişiyle dünya tarihinin yeniden yazılmasına neden olabilecek arkeolojik buluşlardan biri olan Göbeklitepe'den 3 bin yıl daha eski olduğu tahmin edilen...

- En eski medeniyet en genç nesille ekrana taşınıyor

Lise öğrencileri Karahentepe'nin belgeselini çekiyor

ŞANLIURFA - Yaklaşık 12 bin yıllık geçmişiyle dünya tarihinin yeniden yazılmasına neden olabilecek arkeolojik buluşlardan biri olan Göbeklitepe'den 3 bin yıl daha eski olduğu tahmin edilen Karahantepe, yeni nesil ile ekrana taşınıyor.

Dünyanın en büyük arkeolojik buluşlarından biri olarak gösterilen Göbeklitepe'den sonra keşfedilen Karahantepe, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Arkeolojik kazıların devam ettiği alanın Göbeklitepe'den 3 bin yıl daha eski olabileceği belirtiliyor.

Belediye ve üniversite ortak çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Urfa Film Atölyesine katılan lise öğrencileri, Karahantepe'deki kazı çalışmalarının belgesel filmini çekti. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen Urfa Film Atölyesi toplam 3 gün sürdü. Katılan lise öğrencilerine senaryodan çekime çeşitli başlıklarda sinema eğitimi verilirken ellerine kameraları alan öğrenciler, dünyanın en eski medeniyetini ekrana taşımak için kayıt tuşuna bastı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, belgesel çekimlerini meraklı gözlerle izledi.

Belgeselin galası Şanlıurfa'da yapılacak

Atölye sonrasında öğrenciler tarafından çekilen görüntüler, İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından kurgulanacak ve hazırlanan belgesel gösterimi ise yine Şanlıurfa'da yapılacak olan galada izleyiciyle buluşacak. Atölyeye katılan öğrencilere ise sertifika verilecek.

Belgesel Film Yönetmeni ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç, "Lise öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu atölyede çok farklı hikayeler dinlemeleri için öğrenciler de burada bizimle birlikte belgesel çekiyorlar. Neden lise öğrencileriyle yapıyoruz? Aslında üniversite hocalarını buraya getirerek öğrencileri keşfetmeye başladık ve öğrencilerin farklı hikayelerini dinliyoruz. Öğrenciler de atölyemizde hem eğitim alırken hem de sahada uygulamalı olarak belgesel filmi çekiyorlar. Daha sonra bu belgeseli kurgulayacağız ve Şanlıurfa'da galamızı gerçekleştireceğiz" dedi.

Filme meraklı gençler seçildi

Anadolu'nun bir çok yerinde atölyeler düzenlediklerini söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nail Öztaş, "Biz üniversite olarak Anadolu'nun çeşitli yerlerinde lise öğrencilerine yönelik atölyeler düzenliyoruz. Bunlardan bir tanesi de film atölyesi. Burada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesiyle işbirliği halinde 30'a yakın liseli, sinemaya, filme meraklı genç seçildi. Biz bunlara 3 gün boyunca Güzel Sanatlar Fakültemizin çok değerli, ödüllü hocalarıyla yönetmenlik, kamera, ses, ışık, senaryo gibi bir filmcinin bilmesi gereken konularda eğitim veriyoruz. Bu eğitimleri de uygulayarak öğrenebilmeleri için gittiğimiz kentlerin, burada da arkamızda bulunan bu çok önemli tarihi kalıntının, Karahantepe'nin belgeselini çekerken hem öğrenmiş hem de uygulamış oluyorlar. Bu çekimler tamamlandıktan sonra hocalarımız üniversitemizde kurgusunu tamamlayacaklar ve yaklaşık bir ay sonra çocuklarımızın sonunda, jenerikte isimlerinin yazdığı, hep beraber, canı gönülden alkışlayacağımız belgesel filmlerini gala ile halkın, protokolün izlemesine açacağız. Çocuklarımız şık giyinip eserleriyle övünecekler" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "12 bin yıl önceki bir medeniyet olduğunu fark ettik ancak bu medeniyetin nasıl olduğu henüz çok daha iyi bilinmiyor. Bu insanlar yaşam alanları olarak keşfedilen bu yerlerde neler yapmışlar, nasıl sanat eserleri geliştirmişler, Allah izin verirse şimdi bunlar gün yüzüne çıkacak. Hakikaten merak konusu, her bir taş, her bir eser bize farklı bir yorum getirebiliyor ama her bir insana da farklı bir yorum getirebiliyor. Herkesin üzerinde durduğu bir fikir oluşması için bilimsel bir araştırmaya ihtiyaç vardı. İşte hocam heyetiyle birlikte burada. Onların görüşleri bizim için çok önemli. Allah nasip ederse birlikte de bunun bir tanıtımını, belgeselini, tanıtımını yapacağız. O zaman dünyaya belki de çok farklı bir ses duyuracağız" diye konuştu.

Atölyenin proje yürütücülüğünü İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp ve Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç, atölye yürütücülüğünü Öğretim Görevlisi Yönetmen Ahmet Bikiç yaparken teknik ekipte Araştırma Görevlisi Okan Kırbacı ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden Enes Dalgıç ile Polat Bakırtaş, tasarım ekibinde ise Araştırma Görevlileri Ayten Bengisu Cansever, Başak Lale ve Büşra Kamacıoğlu yer aldı.

En eski medeniyet en genç nesille ekrana taşınıyor
En eski medeniyet en genç nesille ekrana taşınıyor
En eski medeniyet en genç nesille ekrana taşınıyor
En eski medeniyet en genç nesille ekrana taşınıyor

Göbeklitepe, Şanlıurfa, Belgesel, Lise, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat En eski medeniyet en genç nesille ekrana taşınıyor - Son Dakika


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