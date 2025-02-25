Endonezya Büyükelçisi Amasya'nın Turizm Elçisi Oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Endonezya Büyükelçisi Amasya'nın Turizm Elçisi Oldu

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Büyükelçi Purnama, Amasya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıttı, teşekkürler aldı.

25.02.2025 14:52
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Endonezya Büyükelçisi Purnama, Amasya'nın turizm elçisi oldu

AMASYA - Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, ziyaret ettiği Amasya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini turizm elçisi gibi görüntüledi.

Amasya Valiliği o renkli görüntüleri sosyal medyada paylaşıp dost ülkenin büyükelçisine teşekkür etti. Türkçe ve Endonezce paylaşımda "Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'ya, Amasya'mızın turizm elçisi de olduğu için teşekkür ediyoruz. Kami mengucapkan terima kasih kepada Duta Besar Ankara Republik Indonesia Achmad Rizal Purnama, yang telah menjadi Duta Pariwisata Amasya" notu yer aldı.

Dağların arasından Yeşilırmak'ın süzüldüğü Amasya'ya Türkiye'nin başkenti Ankara'dan araçla yaklaşık 3 saat içinde ulaşabildiğine değinen Endonezya Büyükelçisi Purnama, "Amasya elma şehri olarak bilinir. Çünkü burada oldukça fazla elma yetiştirilmektedir" dedi.

14. yüzyılda Osmanlı hakimiyetine geçen şehrin 'Şehzadeler şehri' olarak tanındığına işaret eden Büyükelçi, "Sultan II. Bayezid da dahil olmak üzere birçok Osmanlı şehzadesinin eğitim aldığı bir merkez haline geldi. Şehzadeler burada yönetim sanatını öğrenmişler. Çünkü Amasya farklı kavimlerin ve milletlerin yaşadığı bir şehirdi" ifadelerini kullandı.

Şehrin dört bir yanını gezip dolaşan Purnama, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları'nın ihtişamıyla gece ışıklandırmasının güzelliğine de dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Endonezya Büyükelçisi Amasya'nın Turizm Elçisi Oldu - Son Dakika

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