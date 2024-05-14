İskenderun'da engellilerin ürünleri sergide buluştu - Son Dakika
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Kültür Sanat

İskenderun'da engellilerin ürünleri sergide buluştu

İskenderun\'da engellilerin ürünleri sergide buluştu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde engelli bireylerin yaptığı ürünler, Engelliler Haftası dolayısıyla Sosyal Hizmet Merkezi koordinesinde bir alışveriş merkezinde sergilendi. Sergide, Halk Eğitimi Merkezi ve çeşitli derneklerde eğitim alan kursiyerlerin eserleri yer aldı. İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de sergiye katılarak ürünleri inceledi ve çalışmada emeği geçenlerle sohbet etti.

14.05.2024 17:11
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde engelli bireylerin yaptığı ürünler sergide buluşturuldu.

Engelliler Haftası dolayısıyla Sosyal Hizmet Merkezi koordinesinde bir alışveriş merkezinde resim ve el sanatları sergisi açıldı.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in katıldığı sergide, Halk Eğitimi Merkezi ve çeşitli derneklerde eğitim alan kursiyerlerin eserleri yer aldı.

Ürünleri inceleyen Demiryürek, çalışmada emeği geçenlerle sohbet etti.

Kaynak: AA

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