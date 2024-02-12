Engelli eşine şefkatle bakan kadın

Kayseri'de yaşayan 75 yaşındaki Esma Türkmen, 21 yaşında engelli kalan eşine şefkatle bakıyor.
Sanayide kamyonun içinde ısınmak için yaktıkları tüpten sızan gazdan zehirlenen 77 yaşındaki Ali Türkmen, beyninde oluşan hasardan dolayı 21 yaşında engelli kaldı.
Gözlerini tam açamayan, konuşamayan, ellerini kullanamayan Türkmen'e zorlu hayatında yoldaşlık eden eşi Esma Türkmen, eşinin yemeğini yedirip tıraşını yapıyor.
Esma Türkmen, AA muhabirine, eşinin evlendikten 2 yıl sonra kamyonla şehir dışından döndüğü sırada sanayide arkadaşıyla kamyonun içinde ısınmak için tüp yaktıklarını söyledi.
Eşi ve arkadaşının uyuyakaldıktan sonra tüpün devrilmesi sonucu eşinin zehirlendiğini, arkadaşının da hayatını kaybettiğini dile getiren Türkmen, "Beyninde hasar oluşan eşimi çeşitli hastanelere götürdük ancak bir çare bulunamadı. Allah'a söz verdim, 'Allah'ım eğer bana ömür verirsen, o kalemi elime alıp da imza attığım günü unutmayacağım' dedim." diye konuştu.
Üç kız evladını evlendirdiğini aktaran Türkmen, şöyle konuştu:
"Halıyı keserdim, herkes uyuyunca ek iş olarak dikiş yapardım, oya ve boncuk örerdim. Kendimizi idare etmeye çalışırdık. Ali'nin arkadaşı o yıllar 'Ben seni belediyeye işçi alacağım' demiş. Nasıl heyecandan uçuyor. 'Olmaz, sen çorabını giyemiyorsun, yemeğini yiyemiyorsun' dedim. Ali'yi işe aldılar belediyeye, çiçek dikti ve suladı. 10 yıl çalıştıktan sonra malulen emekli oldu. Rabbimin verdiği aza kanaat etmezsen çoğu hiç bulamazsın."
Türkmen, 53 yıldır bu halde olan eşinin konuşamadığını, anlatamadığını, yolda selam gönderen birisinin selamını çabalayarak anlatmaya çalıştığını belirterek, "Halsiz kalır, ben de burada çırpınırım. Hiç çok da gözümüz olmadı. Bir günde kızlarım demedi ki 'Anne arkadaşım şunu alıyor, şunu yiyor, şunları var'." ifadelerini kullandı.
Genç çiftlere nasihatte bulunan Türkmen, en güzel şeyin sabır ve geleceği düşünmek olduğunu dile getirdi.
Türkmen, "Giyemedim giyeyim, yiyemedim yiyeyim dersen o hayat yalan. Eğer isterse Rabbim sana kuşun sütünü nasip eder. Çabalarsan da vermez, elindekini alır. Haftada bir kere eşimi tıraş ederim. Tıraş etmezsem tıraş malzemelerini alıp getirir. Saçını da keserim, banyosunu da yaptırım. Yemeğini yedirince elini yüzünü yıkarım." diye konuştu.
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