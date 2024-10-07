Engelli Gençler için Temsili Düğün - Son Dakika
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Kültür Sanat

Engelli Gençler için Temsili Düğün

Engelli Gençler için Temsili Düğün

Bursa'da engelli 12 genç, hayallerindeki düğünü görkemli bir etkinlikle yaşadı.

07.10.2024 14:48
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Bursa'da engelli 12 genç, temsili düğünde gönüllerince eğlendi.

Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde ikamet eden, çeşitli engelleri bulunan gençlerin aileleri, kızlarının gelin olma hayalini gerçekleştirmek için Tuğba Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile irtibata geçti.

Daha önce de bu tarz organizasyonlarda görev alan dernek üyeleri, gençlere konvoy oluşturulması için kentteki Mercedes Team 16 Sosyal Yardımlaşma Derneğinden yardım istedi.

Bu çağrıya karşılık veren Mercedes Team 16 Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri araçlarıyla konvoy oluşturarak engelli kızların evlerine gidip gelin alma töreni yaptı. Babalarıyla müzik eşliğinde evlerinden çıkan genç kızlar, otomobillere binerek şehir turu attı.

Altınova Spor Kulübü Tesisleri'ne konvoy eşliğinde gelen özel gelinler, burada yapılan temsili düğünde gönüllerince eğlendi.

"Her sene üstüne ekleyerek iyisini yapmak için çabalıyoruz"

Tuğba Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tuğba Arda, AA muhabirine, 6 yıldır bu tarz etkinlikler düzenlendiklerini ve amaçlarının genç kızların yüzlerini güldürmek olduğunu söyledi.

Gençler için bu yıl gelinlik yerine abiye elbise tercih ettiklerini belirten Arda, "Kızlarımız yine mutlu. Amacımız onları eğlendirmek. Bizim amacımız sadece onların mutlu olması, onlar eğlensinler, gülsünler, dakikalarını güzel geçirsinler istiyoruz." dedi.

Arda, engelli gençler ve ailelerinin mutluluğu için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her birini tek tek konvoyla evlerinin önünden alıyoruz. Gönüllerinden ne geçiyorsa, hayallerinde ne varsa, hayallerini ne süslüyorsa ant içtik, her sene üstüne biraz daha ekleyerek iyisini yapmak için çabalıyoruz. Bize başvuran aileler kendi istekleriyle geliyorlar. Genel olarak bakıldığında çok mutlular. Biz evden o çocukları telli duvaklı çıkarttığımız zaman karşısında durup biz bile ağlıyoruz. Güzel bir duygu."

Temsili düğün yapılanlar arasında zihinsel engelli gençlerin yanı sıra down sendromlu ve otizmli bireylerin de bulunduğunu dile getiren Arda, "Hepsi 18 yaşın üzerinde. Buna çok dikkat ediyoruz." diye konuştu.

Konvoy için günler öncesinden hazırlık yapıldı

Mercedes Team 16 Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramiz Yıldırım da günler öncesinden bu program için çalışma yaptıklarını söyledi.

Yıldırım, abiye kıyafetler için provaların yapıldığını daha sonra gençlerin kuaföre götürüldüğünü belirterek, "Valilik izinlerimizi aldık. İsim ve soy isimlerini, adreslerini, katılım sağlayacak araçların plakasını şoförleriyle birlikte verdik. Etkinlik saati, program akışını bildirdik, daha sonra konvoyumuzu düzenledik." dedi.

İstanbul'dan da bir gencin etkinliğe katıldığını ve ailelerinin çok mutlu olduğunu aktaran Yıldırım, bu gibi etkinliklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Gelinlerden Semanur Polat'ın babası Osman Polat, İstanbul'da yaşadıklarını ve etkinlik için Bursa'ya geldiklerini anlattı.

Kızının uzun zamandır kurduğu hayali gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Polat, "Kızım bizim için ödüldü. Biz de İstanbul'da böyle bir şey düşünüyorduk. Derneğin bize ulaşmasıyla burada hep beraber yapalım, diğer çocuklar da mutlu olsun istedik. Tek kızım var, önemli olan onu mutlu etmekti." ifadesini kullandı.

23 yaşındaki Semanur Polat da çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kadın, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Engelli Gençler için Temsili Düğün - Son Dakika

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