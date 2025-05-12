Engelliler Haftası\'nda Tiyatro Gösterimi

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneğince (BİEYDER), Engelliler Haftası dolayısıyla hazırlanan "Röportaj" adlı tiyatro oyununda özel gereksinimli bireyler "Hayallerindeki mesleği" sahnede sergiledi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, BİEYDER ve Gençlik Merkezi işbirliğiyle açılan tiyatro kursuna katılan 15 özel gereksinimli birey, yaklaşık 1 ay süren çalışma sonucu "Röportaj" adlı oyunu hazırladı. "Engelleri değil, hayalleri konuşalım" sloganıyla hazırlanan tiyatro oyununda, özel gereksinimli bireyler sahnede farkındalık oluşturdu.

Dernek Başkanı Esra Geçim, AA muhabirine, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda farkındalık etkinlikleri yaptıklarını, bu yıl da tiyatro oyunu sergilemeye karar verdiklerini söyledi.

Üyelerin, hayallerindeki mesleği oynamak istediklerini aktaran Geçim, "Her bireyimizin kendi hayali var. Aslında bir rol oynamıyorlar, kendi hayallerini anlatıyorlar." dedi.

Gençlik Merkezi Tiyatro Eğitmeni Ayşe Yurttaş da engelli bireylerle tanışma ve çalışma sürecini anlatarak, "Rol almaları için bir süre vakit geçirdik. Onların mutluluğunu gördüğüm an doğru yolda olduğumuzu anladım. İyi ki varlar." diye konuştu.

Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü mezunu 28 yaşındaki özel gereksinimli birey Melih Engin de harika bir ekiplerinin bulunduğunu ifade ederek, "Prova yaptıkça gerçekten neler yapabileceğimin farkına vardım. Harika bir oyun olduğunu düşünüyorum. İzleyicilere burada güzel mesajlar verip, engellilere yönelik bilinç ve farkındalığı artırmak istiyoruz." diye konuştu.

24 yaşındaki Ecra Kural da küçüklükte hayalinin yazar olmak olduğunu, oyunda da yazarlık rolünü üstlendiğini anlattı.

Ayakta alkışlanan oyunu, özel gereksinimli bireylerin aileleri ile Vali Şefik Aygöl, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, daire müdürleri ve vatandaşlar izledi.