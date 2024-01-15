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Engelsiz Atölye'de Engelliler El Sanatları Öğreniyor - Son Dakika
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Engelsiz Atölye'de Engelliler El Sanatları Öğreniyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremlerden 4 ay sonra yeniden açılan 'Engelsiz Atölye'de 35 engelli, dokuma ve süs eşyası yapımını öğreniyor. Atölyede düzenlenen kurslara katılan engelliler, tasarladıkları ürünleri satarak gelir elde ediyor.

Engelsiz Atölye\'de Engelliler El Sanatları Öğreniyor
15.01.2024 - 12:52,  Güncelleme: 13:49
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremlerden 4 ay sonra yeniden açılan "Engelsiz Atölye"de 35 engelli, dokuma ve süs eşyası yapımını öğreniyor.

İskenderun Belediyesince 2018'de Atatürk Bulvarı'nda açılan "Engelsiz Atölye", Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle ara verilen çalışmalarına geçen yıl haziranda tekrar başladı.

Alanında uzman 4 öğretmenin görev yaptığı atölyede, kilim dokuma ile ahşap, çini ve seramikten süs eşyası yapımı anlatılıyor. Haftada 3 gün düzenlenen kurslara katılan 35 görme, zihinsel ve bedensel engelli, uygulamalı eğitimlerde el sanatlarının inceliklerini öğreniyor.

Bu eğitimlerle depremin psikolojik etkilerinden bir nebze uzaklaşan ve sosyalleşme imkanı bulan katılımcılar, tasarladıkları ürünleri etkinliklerde satarak gelir kazanıyor.

"Deprem psikolojisinden uzaklaşmaya çalışıyorum"

Projede yer alan Engelliyim Engel Tanımam Derneği Başkanı Kamil Göçmen, AA muhabirine, kursların deprem yaralarının sarılmasına katkı sunduğunu söyledi.

El sanatlarının deprem psikolojisinden uzaklaşmalarını sağladığını belirten Göçmen, "Engelli bireylerin bir nebze olsun sosyalleşmesini, hayata bağlı kalmasını sağlamak ve becerilerini geliştirmek için güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Görme engelli Sergen Özkan da atölyede kilim dokuma eğitimi aldığını anlattı.

Öğrendiklerini gelire dönüştürdüğünü belirten Özkan, "Burada çok güzel şeyler hissediyorum. Önceden dokumayı bilmezdim. Öğrendiğim için çok mutluyum. Deprem psikolojisinden uzaklaşmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Ahşaptan süs eşyası yapan görme engelli Abdulkadir Soydaş da atölyede vakit geçirmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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