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Diyanet Başkanı Erbaş'ın 'Üç Aylar' şiiri bestelendi

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, 'Üç Aylar' isimli şiiri Amir Ateş tarafından bestelendi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kaleme aldığı 'Üç Aylar' şiiri Bestekar Amir Ateş tarafından bestelendi. Diyanet Başkanı Erbaş, besteyi sosyal medya hesabından paylaştı. Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Üç ayların başı 1 Recep'te kaleme aldığım 'Üç Aylar' isimli şiirimi Şehnaz makamında besteleyen musiki hocam büyük bestekar Amir Ateş'e ve ilk okuyan aziz dostum Prof. Dr. Fatih Koca'ya kalbi şükranlarımı sunuyorum"