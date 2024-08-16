Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor

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Oyuncu Ercan Ertan, tiyatro dünyasının niteliğinin düştüğüne dikkat çekti. Ertan, hızla sahnelenen tiyatro oyunlarının kalitesiz olduğunu ve seyircinin tiyatrodan soğumasına neden olabileceğini belirtti. Ayrıca, bazı oyuncuların oynadıkları oyunun metnini bile tam olarak okumadığını, bu durumun yeni tiyatro seyircileri için büyük bir tehlike oluşturduğunu ifade etti.

16.08.2024 16:10
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Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu olan oyuncu Ercan Ertan, tiyatro dünyasında artan sayıda oyun sahnelenmesine rağmen niteliğin düştüğüne dikkat çekti. Ertan, "Her köşe başında bir tiyatro olmalı ve bugün neredeyse buna doğru gitmeye başladık. Ancak sayı arttıkça nitelik düşmeye başladı," dedi.

Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor

"10 GÜNDE OYUN ÇIKMAZ, UZAK DURUN"

Tiyatro oyunlarının hızla sahnelenmesine karşı uyarılarda bulunan Ertan, "10 günde oyun çıkarıyorlar. 10 günde bir oyun çıkmaz; eğer 10 günde bir oyun çıkıyorsa, o oyundan uzak durmanız gerekiyor," ifadelerini kullandı. Bu tür aceleyle hazırlanan oyunların seyirciyi tiyatrodan soğutabileceğini belirtti.

"OYNADIĞI OYUNUN METNİNİ OKUMAYAN OYUNCULAR VAR"

Ercan Ertan, ayrıca bazı oyuncuların oynadıkları oyunun metnini bile tam olarak okumadığını vurgulayarak, "Herkes sahneye çıkabilir, herkes oyuncu olabilir ama nitelik nerede? Ben, oynadığı oyunun tamamını okumayan oyuncular biliyorum." dedi. Bu durumun tiyatroya yeni adım atan seyirciler için de büyük bir tehlike oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor

Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor - Son Dakika

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