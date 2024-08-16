Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor

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Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu olan oyuncu Ercan Ertan, tiyatro dünyasında artan sayıda oyun sahnelenmesine rağmen niteliğin düştüğüne dikkat çekti. Ertan, "Her köşe başında bir tiyatro olmalı ve bugün neredeyse buna doğru gitmeye başladık. Ancak sayı arttıkça nitelik düşmeye başladı," dedi.

"10 GÜNDE OYUN ÇIKMAZ, UZAK DURUN"

Tiyatro oyunlarının hızla sahnelenmesine karşı uyarılarda bulunan Ertan, "10 günde oyun çıkarıyorlar. 10 günde bir oyun çıkmaz; eğer 10 günde bir oyun çıkıyorsa, o oyundan uzak durmanız gerekiyor," ifadelerini kullandı. Bu tür aceleyle hazırlanan oyunların seyirciyi tiyatrodan soğutabileceğini belirtti.

"OYNADIĞI OYUNUN METNİNİ OKUMAYAN OYUNCULAR VAR"

Ercan Ertan, ayrıca bazı oyuncuların oynadıkları oyunun metnini bile tam olarak okumadığını vurgulayarak, "Herkes sahneye çıkabilir, herkes oyuncu olabilir ama nitelik nerede? Ben, oynadığı oyunun tamamını okumayan oyuncular biliyorum." dedi. Bu durumun tiyatroya yeni adım atan seyirciler için de büyük bir tehlike oluşturduğunu sözlerine ekledi.