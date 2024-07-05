Erciyes Dağı eteklerindeki Ortaseki Ormanları doğaseverleri bekliyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erciyes Dağı eteklerindeki Ortaseki Ormanları doğaseverleri bekliyor

Hacılar ilçesinde bulunan Ortaseki Ormanları, her mevsim farklı renkler ve güzellikler sunarak ziyaretçilerine doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı sağlıyor. Yürüyüş ve bisiklet parkuruyla ziyaretçilerin kolayca gezebildiği bölgede, yağmur barınakları, seyir terasları ve mola alanları da bulunuyor. Ortaseki'de bulunan çeşitli bitki ve hayvan türleriyle birlikte temiz hava ve doğal güzelliklerin tadını çıkarabilirsiniz.

05.07.2024 10:47
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı eteklerinde bulunan Ortaseki Ormanları ziyaretçilerini bekliyor.

Hacılar ilçesindeki Sakar Çiftliği Mahallesi'nde bulunan ve titrek kavak ağaçlarından oluşan Ortaseki Ormanları, her mevsim farklı renkler ve güzellikler sunuyor.

Yürüyüş ve bisiklet parkuru sayesinde ziyaretçiler, şehrin gürültüsünden uzak doğayla iç içe zaman geçirebilme fırsatı yakalıyor.

Ekoturizm projesi kapsamında yapılan yönlendirme ve tanıtım tabelalarıyla misafirlerin kolay gezmesine olanak sağlanan bölgede, yağmur barınakları, seyir terasları ile çeşmeler ve mola alanları bulunuyor.

Titrek kavak ağaçlarının yanı sıra papatya, yavşan otu, Erciyes geveni, dağ lalesi ve damkoruğu gibi bitkiler ile farklı türdeki kelebek, arı ve kuş türlerini bünyesinde barındıran Ortakseki'de, ziyaretçiler temiz havayla beraber doğal güzelliklerin keyfini çıkarıyor.

Kaynak: AA

Hacılar, Erciyes, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erciyes Dağı eteklerindeki Ortaseki Ormanları doğaseverleri bekliyor - Son Dakika

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