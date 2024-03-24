Erciyes\'te başlatılan \'snow cat\' turları kayakçılardan ilgi görüyor

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te başlatılan "snow cat" turları, macera isteyen kayakçılardan ilgi görüyor.
Kayak merkezinin işletmecisi Kayseri Büyükşehir Belediye Erciyes AŞ tarafından başlatılan hizmet ile kayakseverler, "snow cat" adı verilen kabinli araçlarla mekanik tesisin ulaşamayacağı yüksekliğe götürülüyor.
Macera tutkunu kayakçılar, gün doğumuyla araçla çıktıkları yaklaşık 3 bin 200 metre yükseklikten bol karda kayarak iniyor.
Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, AA muhabirine, kayakçılardan bu yönde talepler gelmeye başlayınca hizmeti hayata geçirdiklerini söyledi.
Erciyes'in, Türkiye'deki en büyük, Avrupa'da da en çok bilinirliğe sahip kayak merkezi olduğunu vurgulayan Akşehirlioğlu, şöyle konuştu:
"Biz kayak merkezimizde değişik aktiviteler yapabilmek için sürekli kafa yoruyoruz. Kar üzerinde yapılabilen bütün sporları burada yapabiliyoruz. Bunlardan biri de snow cat turlarımız. Bu turlarda kapalı kabinli araçlarla macera seven kayakçıları mekanik tesisin ulaşamayacağı yüksekliğe çıkarıyoruz. Misafirlerimiz bu yükseklikten aşağı kayarak adrenalin dolu anlar yaşıyor. Orada sadece gün doğumunu izleyip fotoğraf çektirmek isteyen misafirlerimizi de yeniden araçla aşağıya indiriyoruz."
Tura katılan kayakçılardan Mert Değirmenci ise kayak aşığı olduğunu ve yıllardır Erciyes'te kayak yaptığını ifade etti.
Erciyes'te bulunan her pistten yüzlerce kez kaydığını vurgulayan Değirmenci, şunları kaydetti:
"Biz 3-4 arkadaş Erciyes AŞ'ye talepte bulunduk. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Erciyes'te bir ilk olan organizasyona katıldık. Araçla 3 bin 200 rakıma çıktık. Gün doğumunda çıkmayı tercih ettik. Güneşin doğuşuyla beraber Erciyes'i arkamıza alarak muhteşem bir bol kar keyfi yaşadık. Herkesin bu muhteşem eğlenceye, organizasyona katılmasını tavsiye ederim. İnanılmaz keyif verici bir spor. Erciyes AŞ'ye de bu organizasyon için çok teşekkür ediyoruz."
Kayakçılardan Osman Demir de Kayseri'de yaşadığını ve mümkün olduğu kadar Erciyes'i her anında değerlendirmeye çalıştığını belirtti.
Snow cat turunun şu an için Erciyes'teki en heyecanlı aktivitelerden olduğunu aktaran Demir, "İlk deneyimimiz inanılmaz keyifliydi. Muhteşem bir görüntü altında kayak keyfi yaptık." ifadelerini kullandı.
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