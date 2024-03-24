Erciyes'te başlatılan 'snow cat' turları kayakçılardan ilgi görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Erciyes'te başlatılan 'snow cat' turları kayakçılardan ilgi görüyor

Erciyes\'te başlatılan \'snow cat\' turları kayakçılardan ilgi görüyor

Erciyes'te başlatılan 'snow cat' turları, macera isteyen kayakçılardan ilgi görüyor. Kayakseverler, 'snow cat' adı verilen kabinli araçlarla mekanik tesisin ulaşamayacağı yüksekliğe götürülerek bol karda kayma imkanı buluyor. Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, kayakçılardan gelen talepler üzerine bu hizmeti hayata geçirdiklerini belirtti. Tura katılan kayakçılar da muhteşem bir deneyim yaşadıklarını ifade etti.

24.03.2024 11:29  Güncelleme: 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te başlatılan "snow cat" turları, macera isteyen kayakçılardan ilgi görüyor.

Kayak merkezinin işletmecisi Kayseri Büyükşehir Belediye Erciyes AŞ tarafından başlatılan hizmet ile kayakseverler, "snow cat" adı verilen kabinli araçlarla mekanik tesisin ulaşamayacağı yüksekliğe götürülüyor.

Macera tutkunu kayakçılar, gün doğumuyla araçla çıktıkları yaklaşık 3 bin 200 metre yükseklikten bol karda kayarak iniyor.

Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, AA muhabirine, kayakçılardan bu yönde talepler gelmeye başlayınca hizmeti hayata geçirdiklerini söyledi.

Erciyes'in, Türkiye'deki en büyük, Avrupa'da da en çok bilinirliğe sahip kayak merkezi olduğunu vurgulayan Akşehirlioğlu, şöyle konuştu:

"Biz kayak merkezimizde değişik aktiviteler yapabilmek için sürekli kafa yoruyoruz. Kar üzerinde yapılabilen bütün sporları burada yapabiliyoruz. Bunlardan biri de snow cat turlarımız. Bu turlarda kapalı kabinli araçlarla macera seven kayakçıları mekanik tesisin ulaşamayacağı yüksekliğe çıkarıyoruz. Misafirlerimiz bu yükseklikten aşağı kayarak adrenalin dolu anlar yaşıyor. Orada sadece gün doğumunu izleyip fotoğraf çektirmek isteyen misafirlerimizi de yeniden araçla aşağıya indiriyoruz."

Tura katılan kayakçılardan Mert Değirmenci ise kayak aşığı olduğunu ve yıllardır Erciyes'te kayak yaptığını ifade etti.

Erciyes'te bulunan her pistten yüzlerce kez kaydığını vurgulayan Değirmenci, şunları kaydetti:

"Biz 3-4 arkadaş Erciyes AŞ'ye talepte bulunduk. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Erciyes'te bir ilk olan organizasyona katıldık. Araçla 3 bin 200 rakıma çıktık. Gün doğumunda çıkmayı tercih ettik. Güneşin doğuşuyla beraber Erciyes'i arkamıza alarak muhteşem bir bol kar keyfi yaşadık. Herkesin bu muhteşem eğlenceye, organizasyona katılmasını tavsiye ederim. İnanılmaz keyif verici bir spor. Erciyes AŞ'ye de bu organizasyon için çok teşekkür ediyoruz."

Kayakçılardan Osman Demir de Kayseri'de yaşadığını ve mümkün olduğu kadar Erciyes'i her anında değerlendirmeye çalıştığını belirtti.

Snow cat turunun şu an için Erciyes'teki en heyecanlı aktivitelerden olduğunu aktaran Demir, "İlk deneyimimiz inanılmaz keyifliydi. Muhteşem bir görüntü altında kayak keyfi yaptık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Kayseri, Erciyes, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erciyes'te başlatılan 'snow cat' turları kayakçılardan ilgi görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • 13 yıldır huzurevinde yaşayan şair: 'Yanan ışıklara gözüm düşüyor'
    12:13 13 yıldır huzurevinde yaşayan şair: 'Yanan ışıklara gözüm düşüyor'

    Sivas'ın havuz köyünde dünyaya gelen 77 yaşındaki Zeki Karasu isimli şair 13 yıldır huzurevinde kalıyor. Ev ortamını çok özlediğini belirten Karasu, akşam olunca dışarıdaki evlerin yanan ışıkları izlediğini söyledi. Üçüncü şiir kitabının yolda olduğunu söyleyen Karasu, huzur evinde dört dörtlük bakılsa da bir ev sıcaklığının yerini tutmayacağını ifade etti.

  • Eski Cami'nin Hat Yazılarıyla Öne Çıkması
    12:03 Eski Cami'nin Hat Yazılarıyla Öne Çıkması

    Edirne'nin abidevi eserlerinden Eski Cami, hat yazılarıyla dikkat çekiyor. 1403'te yapımına başlanan ve 1414'te tamamlanan cami, Konyalı Hacı Alaeddin'in mimarlığını üstlendiği 4 fil paye üzerine oturmuş ve 9 kubbeyle örtülmüştür. Caminin en önemli özelliği ise celi sülüs tekniğiyle yazılmış hat yazılarıdır. 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar farklı dönemlerde yazılan bu yazılar, caminin ziyaretçileri etkilemektedir. Camideki yazılar arasında Allah'ın isimleri, halifelerin isimleri, hadisler ve ayetler bulunmaktadır.

  • Şair Ali Emre: Türkiye'de Şiirin Durumu
    11:51 Şair Ali Emre: Türkiye'de Şiirin Durumu

    Şair Ali Emre, Türkiye'deki güncel şiir ortamını değerlendirerek, Türkiye'de şiirin durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Emre, Türkiye'de edebiyat dergilerinin sayısının arttığını ve birçok şairin bulunduğunu belirtirken, nitelikli şiirlerin az da olsa yazıldığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'de yılda 2 bin şiir kitabının basıldığını ve bu rakamın iyi bir sayı olduğunu söyledi.

  • Baba mesleğine 53 yılını veren Hasan Altay Özgen'in yaptığı devasa boyutlardaki avizeler, bazı sarayları ve 5 yıldızlı otelleri aydınlatıyor
    11:13 Baba mesleğine 53 yılını veren Hasan Altay Özgen'in yaptığı devasa boyutlardaki avizeler, bazı sarayları ve 5 yıldızlı otelleri aydınlatıyor

    Hasan Altay Özgen, Türkiye'nin ilk avizecilerinden babasının mesleğini sürdürerek devasa boyutlardaki avizeleri tasarlıyor. Özgen'in ejderha şeklindeki avizesi 9 ayda tamamlandı ve 2 milyon swarovski taşı kullanıldı. Ayrıca, 66 metre yüksekliğinde, 3 metre çapında ve 12 ton ağırlığındaki avize Azerbaycan'daki bir otelin asansör boşluğuna yapıldı. Özgen'in hayali ise çocukları ve torunlarıyla birlikte işlerini devam ettirmek.

  • Heykeltıraş Asaf Erdemli, ticari ürünlerin kadın üzerinden pazarlanmasını eleştirdi
    11:08 Heykeltıraş Asaf Erdemli, ticari ürünlerin kadın üzerinden pazarlanmasını eleştirdi

    Heykeltıraş Asaf Erdemli, hurdalardan ürettiği eserlerle ticari ürünlerin kadın üzerinden reklam edilerek pazarlanmasını eleştirdi. Erdemli, Zirvede Bir Efsane sergisinde bu eleştiriyi sanat eserleriyle ifade etti.

  • 77 Yaşındaki Şair Zeki Karasu'nun Huzurevinden Ev Özlemi
    10:56 77 Yaşındaki Şair Zeki Karasu'nun Huzurevinden Ev Özlemi

    Sivas'ın havuz köyünde dünyaya gelen 77 yaşındaki Zeki Karasu isimli şair 13 yıldır huzurevinde kalıyor. Ev ortamını çok özlediğini belirten Karasu, akşam olunca dışarıdaki evlerin yanan ışıkları izlediğini söyledi. Üçüncü şiir kitabının yolda olduğunu söyleyen Karasu, huzurevinde dört dörtlük bakılsa da ev sıcaklığının yerini tutmadığını ifade etti.

  • Mehmet Kemiksiz, Osmanlı Kültür Sokağı'nda Ramazan etkinliğinde sahne aldı
    10:10 Mehmet Kemiksiz, Osmanlı Kültür Sokağı'nda Ramazan etkinliğinde sahne aldı

    Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerinde Mehmet Kemiksiz'in tasavvuf müziği konseri büyük ilgi gördü.

  • Muş'ta sahnelenen 'Arşın Mal Alan Opereti' büyük beğeni topladı
    03:48 Muş'ta sahnelenen 'Arşın Mal Alan Opereti' büyük beğeni topladı

    Muş'ta sahnelenen Azerbaycanlı besteci Üzeyir Hacıbeyli'nin eseri 'Arşın Mal Alan Opereti' büyük beğeni topladı. Muş Valiliği koordinesinde gerçekleşen etkinlik, Muş'un kültür ve sanat hayatına önemli bir katkı sağladı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, sanatı tanıtmak ve sevdirmek amacıyla çalıştıklarını belirtti.


12:09 Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak
11:09 Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
10:28 Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
09:51 Rusya’daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş Rusya'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş
08:38 Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna’yı savaş uçaklarıyla vurdu Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna'yı savaş uçaklarıyla vurdu
11:44 Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’a mı götürüldü Avukatından iddiaya yalanlama geldi Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'a mı götürüldü? Avukatından iddiaya yalanlama geldi
10:35 Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu
10:32 Halı silkelerken balkondan düşerek hayatını kaybetti Halı silkelerken balkondan düşerek hayatını kaybetti
09:47 Paylaşımları ortaya çıkan sahte avukat tutuklandı Paylaşımları ortaya çıkan sahte avukat tutuklandı
09:04 Fatma Şahin’den Gaziantep’e yeni proje Barcelona ve Tokyo’ya gidenler gelecek Fatma Şahin'den Gaziantep'e yeni proje! Barcelona ve Tokyo'ya gidenler gelecek
08:26 6 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon 6 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon
07:58 Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan bugünkü mitingde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan bugünkü mitingde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
07:51 Brezilya’da şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu: 12 ölü Brezilya'da şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu: 12 ölü
23:49 THY 10 yıl aradan sonra Libya seferlerine başlıyor THY 10 yıl aradan sonra Libya seferlerine başlıyor
22:17 Kendini eşarpla doğal gaz borusuna asan genç kız hayatını kaybetti Kendini eşarpla doğal gaz borusuna asan genç kız hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 12:23:09. #1.12#
SON DAKİKA: Erciyes'te başlatılan 'snow cat' turları kayakçılardan ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement