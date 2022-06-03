Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği'nde Fatma Turgut sahne aldı - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği'nde Fatma Turgut sahne aldı

03.06.2022 23:34
Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği'nde Fatma Turgut sahne aldı

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen "21. Öğrenci Bahar Şenliği"nde sanatçı Fatma Turgut konser verdi.

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen "21. Öğrenci Bahar Şenliği"nde sanatçı Fatma Turgut konser verdi.

???????Marianne Molu Amfi Tiyatro'da düzenlenen şenliğin üçüncü günü çeşitli etkinliklere sahne oldu.

Sabah sporu ile başlayan program, ödüllü yarışmalar, ERÜ Dans Topluluğu gösterisi, öğrenci müzik grupları ve öğrenci performans gösterileri ile devam etti.

Sanatçı Fatma Turgut'un sahne aldığı etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Şenlik yarın sanatçı Feridun Düzağaç konseri ile sona erecek.

Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği'nde Fatma Turgut sahne aldı
Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği'nde Fatma Turgut sahne aldı
Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği'nde Fatma Turgut sahne aldı

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Kaynak: AA

Fatma Turgut, Kayseri, Erciyes, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği'nde Fatma Turgut sahne aldı - Son Dakika

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