Sabah sporu ile başlayan program, ödüllü yarışmalar, ERÜ Dans Topluluğu gösterisi, öğrenci müzik grupları ve öğrenci performans gösterileri ile devam etti.

Kaynak: AA

Fatma Turgut, Kayseri, Erciyes, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği'nde Fatma Turgut sahne aldı - Son Dakika

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