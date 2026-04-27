Erdemli\'de 4. Kitap ve Edebiyat Günleri yoğun ilgiyle tamamlandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kitap ve Edebiyat Günleri, yoğun katılım ve zengin içeriğiyle tamamlandı. İlber Ortaylı temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, edebiyatseverlerden büyük ilgi gördü.

Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen organizasyonda 70 yayınevi yer alırken, çok sayıda şair ve yazar okurlarıyla bir araya geldi. 10 gün süren etkinlik boyunca binlerce kişi fuar alanını ziyaret etti. Söyleşi ve imza günlerinde yazarlar, okuyucularla buluşarak keyifli anlar yaşattı.

Etkinlikte Cihat Şener, Işıl Işık, Hayati İnanç, Gökçen Çatlı, Tarkan Köylü, İpek Ongun, Defne Ongun Müminoğlu ve Hulki Cevizoğlu gibi isimler de yer alarak okurlarıyla bir araya geldi.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, etkinliğe gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, "İlber Ortaylı anısına düzenlediğimiz Kitap ve 'Edebiyat Günleri'nin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdik. Birbirinden değerli yazarlarımızı Erdemli'de ağırladık. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi bizleri mutlu etti. 70'ten fazla yayınevini hemşehrilerimizle buluşturduk. İlgi gösteren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yazar Hulki Cevizoğlu ise Erdemli'de ilk kez bulunduğunu ifade ederek, "Kitapseverlerle bir arada olmak, sohbet etmek ve soruları yanıtlamak çok değerli. Bu güzel organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Fatih Uslu organizasyonun başarılı geçtiğini belirterek, Erdemli için önemli bir kültürel katkı sunduğunu söyledi. Tuğba Uslu da etkinliğin hem çocuklar hem de yetişkinler için faydalı olduğunu dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyaretçilerden Zeynep Reyhan Koştur ise fuardan memnun kaldığını belirterek, "İstediğim kitapları aldım ve imzalattım. Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz" dedi.

Kitabını imzalattığı için mutlu olduğunu ifade eden Ravza Ağır da etkinliğin kendisi için unutulmaz olduğunu söyledi.

Erdemli'de düzenlenen Kitap ve Edebiyat Günleri, kentin kültürel yaşamına katkı sunarken, kitaba ve edebiyata olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi. - MERSİN