Ermeni ayini 4 Eylül'de gerçekleşecek - Son Dakika
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Ermeni ayini 4 Eylül'de gerçekleşecek

02.09.2022 12:40

Ermeni ayini 4 Eylül'de gerçekleşecek Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu: "Büyük katılım beklediğimiz Ermeni ayini için hazırlıklarımızı tamamladık" Van Gölü'nde yer alan Akdamar Adası'ndaki Akdamar Kilisesi'nde 4 Eylül tarihinde yapılacak Ermeni ayini için hazırlıklar tamamlandı.

Ermeni ayini 4 Eylül'de gerçekleşecek

Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu:

"Büyük katılım beklediğimiz Ermeni ayini için hazırlıklarımızı tamamladık"

VAN - Van Gölü'nde yer alan Akdamar Adası'ndaki Akdamar Kilisesi'nde 4 Eylül tarihinde yapılacak Ermeni ayini için hazırlıklar tamamlandı.

İnanç turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Van Gölü'ndeki Akdamar Kilisesi, pazar günü 10'uncu ayine ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2010'dan bu yana eylül ayında gerçekleştirilen ayin için hazırlıklar tamamlandı. Akdamar Kilisesi'nde 4 Eylül'de yapılacak ayine, üst düzey Ermeni din adamlarının yanı sıra Türkiye'nin birçok ili ile yurt dışından kişinin katılmasını beklediklerini ifade eden Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, "2010 yılından itibaren her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığımızın onayıyla Ermeni Patriği tarafından eylül ayının ilk haftasında Ermeni ayini gerçekleştiriliyor. 4 Eylül' de 10'uncusu yapılacak olan ayin için Ermeni Patriği tarafından yaklaşık 46 kişilik din görevlisi ile birlikte yarın itibariyle adada gerekli düzenlemeler yapılacak ve pazar günü yapılacak olan Ermeni ayini için alan düzenlenecek" dedi.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van'da, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin olduğu güzel bir ayinin gerçekleştirileceğini belirten Uslu, "Daha önce 3 yıllık bir güvenlik gerekçesiyle ayin gerçekleştirilmedi. Onun hemen akabinde korona virüs pandemisi ile birlikte sınırlı sayıda ve ziyaretçilere kapalı olduğu bir dönem geçirildi. Fakat 2022 yılında pandeminin de etkisini yitirmesiyle birlikte herhangi bir sınırlandırma yok. Otel işletmecileriyle görüştüm. Şu anda rezervasyon yapan Ermeni grupları var. Bu da pazar günü Ermeni ayininin büyük bir katılımla gerçekleştirileceğini bize göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Van'da 10'uncu Ermeni ayini için valilik koordinasyonunda tüm güvenlik önlemlerinin alındığına vurgu yapan Uslu, "Hiçbir aksaklığa mahal vermeyecek şekilde valimizin talimatları doğrultusunda bizlerde gerekli tedbirlerimiz aldık. Eksikliklerin oluşmaması için üstümüze düşen görevi yerine getirdik. İnşallah büyük bir katılımla tekrardan birliğin, beraberliğin, kardeşliğin olduğu güzel bir Ermeni ayinini herkes görmüş olacaktır. Saat 08.30'da Akdamar Adası'na taşıma başlayacak ve 11.00 ila 14.00 saatleri arasında Ermeni ayini gerçekleşecektir" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Akdamar Adası, Eylül, Van, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ermeni ayini 4 Eylül'de gerçekleşecek - Son Dakika

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