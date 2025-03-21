Ersoy'dan TÜRKSOY Heyetine Destek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ersoy'dan TÜRKSOY Heyetine Destek

Bakan Ersoy, TÜRKSOY heyetiyle Nevruz Kutlaması için bir araya geldi, Türk kültürünün önemini vurguladı.

21.03.2025 15:44
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Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY heyeti ile görüştü

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı heyeti ile Nevruz Kutlaması için bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY heyeti ile Nevruz Kutlaması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görüşme gerçekleştirdi. Programa, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, protokol üyeleri ve geleneksel sanatçılar katıldı. Geleneksel şarkılar eşliğinde program başladı.

"Nevruz, atalarımızın dünyayla nasıl bütünleştiğini gösteren binlerce yıllık aynadır"

Nevruz'un, Türk kültürünün kadim köklerinden beslenen bir değer olduğunu söyleyen Ersoy, "Atalarımız; doğanın canlandığı, nice canların ilk nefesi tadıp, ilk adımın mücadelesini verdiği dönemin başlangıcını "yeni gün" adıyla kutlamış, ona kut atfetmiş, önem vermiştir. Nevruz; atalarımızın yaşadıkları dünyayla nasıl bütünleştiğini, doğayı ne denli iyi tanıyıp ona nasıl uyum sağladıklarını, hayata verdikleri değeri ve neticede bütün bunları nasıl muazzam bir yaşam biçimine dönüştürdüklerini gösteren binlerce yıllık bir aynadır. Türk milleti, doğanın ocağında tavını bulmuş bir cevher gibi dağları ve ormanları, bozkırları ve yaylaları, denizleri ve nehirleri, sözün özü göğü ve yeri hayatının, kimlik ve karakterinin mayası yapmıştır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti olarak daima sizlerin yanındayız"

Bilgi ve birikimlerin korunması ve gelecekte hayata dahil ederek uygulamanın elzem olduğunu belirten Ersoy, "32 yıldır durup dinlenmeden verdiği mücadeleyle TÜRKSOY'u vazgeçilmez kılan, onu Türk dünyasının kalbine yerleştiren şey de tam olarak budur. Türkiye Cumhuriyeti olarak özverili çalışmalarınızda, proje ve faaliyetlerinizde daima sizlerin yanındayız. Nasıl ki masada hedefi ve amacı birlikte belirliyoruz, sahaya inildiğinde de omuz omuza birlikte ilerleyeceğiz. Bakanlığımız; TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ile kamu ve kültür diplomasisi sahasında çok ciddi bir eylem gücüne, halihazırda ulaştığımız çok geniş bir coğrafyada faaliyet ve etkinlik imkanına sahiptir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ersoy'dan TÜRKSOY Heyetine Destek - Son Dakika

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