Ertan Erkekoğlu, DPÜ Tavşanlı MYO'da atlı okçuluk ve savaş sanatlarını anlattı - Son Dakika
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Ertan Erkekoğlu, DPÜ Tavşanlı MYO'da atlı okçuluk ve savaş sanatlarını anlattı

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Ertan Erkekoğlu, DPÜ Tavşanlı MYO\'da atlı okçuluk ve savaş sanatlarını anlattı
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Ertan Erkekoğlu, DPÜ Tavşanlı MYO\'da atlı okçuluk ve savaş sanatlarını anlattı
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DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda geleneksel atlı okçuluk ve savaş sanatları üzerine düzenlenen söyleşiye Ertan Erkekoğlu katıldı. Programda Türk savaş gelenekleri ve atlı okçuluk kültürü ele alınırken katılımcılara ücretsiz at binimi fırsatı da sağlandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Geleneksel Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Geleneksel Türk kültürünün önemli unsurlarından atlı okçuluk ve savaş sanatlarının tanıtılmasını amaçlayan etkinliğin konuğu, ekranların "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde Bayındır Bey karakterini canlandıran ve geleneksel Türk atlı okçuluğu ve savaş sanatları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Ertan Erkekoğlu oldu.

Programda, Türk tarihinin köklü savaş gelenekleri, atlı okçuluk kültürü ve geleneksel savaş sanatlarının tarihi ve kültürel önemi ele alındı. Ertan Erkekoğlu, bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaşarak geleneksel Türk kültürünün korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Öğrencilerin ve davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşi, katılımcıların tarihi ve kültürel mirasımızı daha yakından tanımalarına katkı sağladı. Program kapsamında sunulan ücretsiz at binimi etkinliği ile katılımcılara geleneksel atlı kültürünü yakından deneyimleme fırsatı da sunuldu.

DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik aziz milletimizin tarihinde elde ettiği büyük kahramanlıklarda atlı okçuluk ve savaş kabiliyetlerinin önemli faktörler olduğunu belirterek bu değerlerin tarihi gelişiminin ve ruhunun gençlere aktarılması amacıyla etkinliğin yapıldığını belirtti.

Ertan Erkekoğlu ise öğrencilerle söyleşi için davet edildiklerini ve öğrencilerle güzel vakit geçirdiklerini ifade ederek onlara katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

Okul öğrencileri ise yapılan söyleşiden oldukça memnun olduklarını ifade ederek tarihi süreçte ve dizi çekimlerinde yaşanan zorlukları da öğrenme fırsatı bulduklarını söylediler.

Kaynak: İHA
Kültür SanatKütahyaEğitimSon Dakika

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SON DAKİKA: Ertan Erkekoğlu, DPÜ Tavşanlı MYO'da atlı okçuluk ve savaş sanatlarını anlattı - Son Dakika
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