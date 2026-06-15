Erzincan\'da ceza infaz personeline vefa günü

Erzincan'da Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla düzenlenen programda, ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin özverili çalışmaları vurgulandı.

Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yavuz Özcan, İdare Mahkemesi Başkanı Ümit Kaymaz ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Akın Levent katıldı.

Programda konuşan Vali Aydoğdu, ceza infaz kurumlarında görev yapmanın büyük bir özveri gerektirdiğini belirterek, burada çalışan personelin yalnızca güvenlik hizmeti sunmadığını, aynı zamanda farklı hayat hikayelerine sahip insanların sorunlarıyla da ilgilendiğini söyledi.

İnsanların hikayelerinin önyargılardan uzak bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Aydoğdu, "İnsanların hikayelerini kulağınızla değil, kalbinizle dinlemeye devam edin." dedi.

Toplumsal dayanışmanın önemine de değinen Aydoğdu, günümüzde yaygınlaşan duyarsızlık anlayışına karşı daha hassas olunması gerektiğini belirterek, "Erzincan'da bir motto belirledik; iyilik bulaşıcıdır, önce yapana bulaşır. İnşallah hayatımız boyunca hep iyilik yapmayı ve iyiliği yaymayı kendimize düstur ediniriz." ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından program, çocuklar için düzenlenen oyunlar, tiyatro gösterileri ve Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü koro ekibinin dinletisiyle devam etti.

Etkinlik, ceza infaz kurumlarında görev yapan personele plaket ve teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi. - ERZİNCAN