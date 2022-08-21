Erzincan'daki Girlevik Şelalesi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor - Son Dakika
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Erzincan'daki Girlevik Şelalesi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor

21.08.2022 13:00
Erzincan'daki Girlevik Şelalesi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor

Erzincan'da "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilen Girlevik Şelalesi, serin havası ve doğal güzelliği ile hem şehrin stresinden hem de sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oluyor.

Erzincan'da "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilen Girlevik Şelalesi, serin havası ve doğal güzelliği ile hem şehrin stresinden hem de sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oluyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan, Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan şelale, dağlardaki karın erimesi ve yağışların bol olması nedeniyle bu yıl coşkun akıyor.

Kentte 35 dereceyi aşan sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, yemyeşil bitki örtüsü arasından yaklaşık 40 metreden dökülen sularının vermiş olduğu esinti ve serinlik ile şehrin stresinden uzakta vakit geçirebiliyor.

Şelaleye gelenler, hem çevreyi fotoğraflıyor hem de altından serin suyun geçtiği alanlarda piknik yapıyor. Bazı ziyaretçiler ise yürüyüş sonrasında ellerini ve ayaklarını suya sokarak serinliyor.

İzmir'den Girlevik Şelalesi'ni görmeye geldiğini belirten Bahar Acarı, AA muhabirine, şelaleden akan suyun serinliğinin insanları rahatlattığını söyledi.

Şelalenin doğal güzelliği ile insanların dikkatini çektiğini belirten Acarı, "İyi ki buraya gelmişiz çok güzel bir yer. Havalar gerçekten çok sıcak buradaki su çok güzel. Ayaklarımızı suya soktuk ve serinledik birazdan da fotoğraflar çekileceğiz." dedi.

Acarı, şelaleye daha sonra tekrar gelmeyi planladıklarını ifade ederek, "Buraya gelmemiz çok güzel oldu. Seneye buraya tekrar geleceğiz. Kesinlikle herkesin Erzincan'a gelip Girlevik Şelalesi'ni ve buradaki doğal güzelliği görmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

İstanbul'dan askerde bulunan oğlunun yemin töreni için Erzincan'a geldiğini dile getiren Ahmet Kesik de "Yemin törenine gelmişken Girlevik Şelalesi'ni gezmek için buraya geldik. Hava sıcaklığının arttığı bu günlerde şelalenin serinliği burada insanlara iyi geliyor. Doğal güzelliğiyle harika bir yer. Kentte sıcaktan bunalan insanların mutlaka gelip görmesi gerekir harika bir yer." ifadelerini kullandı.

Ankara'dan gelen Ali Sülünoğlu ise "Buranın çok meşhur bir yer olduğunu duymuştuk. Erzincan'a gelip de buraya uğramayana 'Erzincan'a geldiniz demeyin' dedikleri için buraya geldik. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Ferahlığı, serinliği ve yeşil bitki örtüsü ile herkesin gelip görmesi gereken bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

Sıcak bölgelerden gelerek kenti iki gündür gezdiklerini belirten Gülay Sağlam da şelaleyi herkesin görmesi tavsiyesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Erzincan, Kalecik, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'daki Girlevik Şelalesi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor - Son Dakika

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