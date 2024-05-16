Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Engellilere Yamaç Paraşütü ve Rafting Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Engellilere Yamaç Paraşütü ve Rafting Etkinliği Düzenledi

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Engellilere Yamaç Paraşütü ve Rafting Etkinliği Düzenledi

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Engelliler Haftası kapsamında engellilere yönelik yamaç paraşütü ve rafting etkinliği düzenledi. Engellilere rafting ve yamaç paraşütü hakkında bilgi verildi. Engelliler heyecan dolu bir gün geçirdi.

16.05.2024 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Engelliler Haftası kapsamında engellilere yönelik yamaç paraşütü ve rafting etkinliği düzenledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ekşisu Mesire Alanı'na getirilen engellilere, Erzincan Doğa Sporları ve Gençlik Kulübü yetkilileri tarafından rafting ve yamaç paraşütü hakkında bilgi verildi.

Mesire alanındaki gölette rafting heyecanı yaşayan engelliler, daha sonra pilotlar eşliğinde 4-5 metre havalanarak kısa süre yamaç paraşütü yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, kuruluşta kalan ve kentte yaşayan engellilere yönelik rafting ve yamaç paraşütü etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Engelliler Haftası'nı dolu dolu geçirdiklerini anlatan Demirci, şunları kaydetti:

"Etkinliği düzenlememizdeki asıl amaç, sportif aktiviteler ile engelleri aşabileceğimizi göstermek. Bunu hissediyoruz ve yaşıyoruz. Bugün burada onlarla çok güzel bir gün geçiriyoruz. Yamaç paraşütü etkinliğinin yanı sıra onlarla rafting de yaptık. Sporla her türlü engeli aşacağımızı göstermek istedik."

Kaynak: AA

Engelliler Haftası, Erzincan, Etkinlikler, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Engellilere Yamaç Paraşütü ve Rafting Etkinliği Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 05:43:25. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Engellilere Yamaç Paraşütü ve Rafting Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement