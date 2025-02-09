Erzincan'da Gassallık Eğitimi Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzincan'da Gassallık Eğitimi Başladı

Erzincan\'da Gassallık Eğitimi Başladı

Kadınlara verilen gassallık eğitimi, cenaze yıkama ve kefenleme tekniklerini öğretmeyi amaçlıyor.

09.02.2025 09:16
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Erzincan'da "Gassallık Eğitimi Projesi" ile kadınlara gassallık eğitimi veriliyor.

İl Müftülüğüne bağlı Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından kentte bulunan 12 Kur'an kursuna gelen öğrenci ve kadınların katılımıyla düzenlenen eğitim, maket üzerinde uygulamalı olarak gösteriliyor.

İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci, AA muhabirine, vatandaşların gösterdiği yoğun talep üzerine eğitim projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Proje ile toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Demirci, "Usulüne uygun biçimde cenazeyi yıkamayı ve kefenlemeyi öğrenmelerini istiyoruz. Herkesin kendi yakınının cenazesini yıkaması ve kefenlemeyi öğrenmesi önemli." dedi.

Demirci, 6 Şubat depremlerinin ardından taleplerin arttığını anlatarak, 12 hafta sürecek eğitime yaşları 20 ile 60 yaş arasında değişen 60 kişinin katıldığını aktardı.

Daha önce Halk Eğitim Merkezi üzerinden bu tür eğitimlerin düzenlendiğini ifade eden Demirci, daha geniş kesime ulaşmak için Kur'an kurslarında böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Kur'an kursu hocası Emine Nuhoğlu ise TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan "Gassal" dizisinin de talepleri artırdığını söyledi.

Kursiyer Ayşe Cantürk de 6 Şubat depremlerinin kendisini etkilediğini belirterek, "Bu eğitimi görmek istedim. Bizim de kendi ailemizden olan cenazelerimize en azından katkımız olur. Müftülüğe teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'da Gassallık Eğitimi Başladı - Son Dakika

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