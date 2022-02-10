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Erzincan'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi - Son Dakika

Erzincan'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi

10.02.2022 22:11
Erzincan'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçedeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçedeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tercan, Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.

Makas, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Cuma günü Tercan, Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerimizdeki tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu çalışanlarımızın idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

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Otlukbeli, Erzincan, Tercan, Medya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi - Son Dakika
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