Erzincan\'da Kayak Bilmeyen Kalmasın Projesi ile Öğrenciler Kayakla Tanıştı

Erzincan Valiliği koordinesinde "Erzincan'da Kayak Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne gelen öğrenciler ilk kez kayakla tanıştı.
Valilik koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ile proje kapsamında imzalanan protokolle il merkezi ve ilçelerden gelen çocuklara kayak öğretiliyor.
Kayak merkezinde öğrencilerle sohbet eden Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehirler için en önemli şeyin şehrin değerleri olduğunu belirterek, şehrin değerlerinin olması kadar o değerlerin gençlere öğretilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Aydoğdu, "Şimdi burada 'Ergan Dağımız var' diyoruz ki Türkiye'nin en uzun pislerinden birine sahip fakat gençlerimizin bunu bilmesi gerekiyor. Erzincan'da kayak bilmeyen kalmasın diye bir proje başlattık. Dördüncü sınıftan itibaren bütün çocuklarımıza buraya getireceğiz. Aynı zamanda arkadaşlarımızın eşliğinde kayak eğitimi alacaklar sonra onlara yemeklerini yedirip buraları gezdirip tekrar okula göndereceğiz. Bugün de Üzümlü ilçemizde 60 öğrencimiz burada." diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal da Ergan Dağı'nın, Türkiye'nin en güzel kayak merkezlerinden dünyanın ise en güzel pislerinden de biri olduğunu ve tüm kayak severleri davet ettiklerini belirtti.
Projeyle kentte tüm öğrencilerin kayakla tanıştıracaklarını dile getiren Kartal, "Bu kapsamında başta ilkokul dördüncü sınıflarımız olmak üzere tüm öğrencilerimize kayak yaptıracağız. Öğrencilerimizi günlük her okuldan 60 öğrencimizi buraya getirerek burada Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün kayak antrenörleri nezaretinde onlara kayak öğreteceğiz ve bu projeyle de inşallah Erzincan'da kayak bilmeyen öğrencimiz kalmayacak." dedi.
Öğrencilerden Mert Kağan ise daha önce Üzümlü'de kızakla kaydığını hiç kayak yapmadığını belirterek, "Beğendim çok güzel bir duygu, daha önce gelseydim daha güzel olurdu." ifadesini kullandı.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'ya teşekkür eden Elif Nisa Canbaba ise "Bu sene ilk defa gelmek nasip oldu, çok heyecanlıyım ilk defa kayacağım, güzel bir deneyim oldu." dedi.
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