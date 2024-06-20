Erzincan'da Munzur Dağı eteklerindeki Girlevik Şelalesi serinliğiyle ziyaretçileri ağırlıyor - Son Dakika
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Erzincan'da Munzur Dağı eteklerindeki Girlevik Şelalesi serinliğiyle ziyaretçileri ağırlıyor

Erzincan'da sıcaktan bunalanlar, Munzur Dağı eteklerindeki 9 ayrı kaynaktan gelen suların yaklaşık 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi'nin serin havasında doğayla iç içe zaman geçiriyor. Şelale, doğal güzelliği ve yeşil örtüsüyle ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçiler, suya girip piknik yaparak aileleriyle vakit geçirirken, çevre illerden gelen misafirlerin de ilgisini çekiyor.

20.06.2024 11:11
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Erzincan'da sıcaktan bunalanlar, Munzur Dağı eteklerindeki 9 ayrı kaynaktan gelen suların yaklaşık 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi'nin serin havasında doğayla iç içe zaman geçiriyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında kaynak sularının birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, 21 Ekim 2021'de "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi.

Sıcaklıkların artmasıyla bayram tatilinde şehrin stresinden ve gürültüsünden uzaklaşıp serin yerlerde vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler, yeşil örtüsü ve doğal güzelliğiyle öne çıkan şelalede yoğunluk oluşturdu.

Şelalenin serin esintisinde suya girip piknik yaparak aileleriyle vakit geçirenler, güzel manzarada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Doğa harikası bölgeye çevre illerden çok sayıda misafirin de geldiği gözlendi.

"Ailecek eğleniyor, serinliyor ve suya giriyoruz"

Ziyaretçilerden Büşra Sevük, AA muhabirine, şelaleye daha önce birçok kez gelmelerine rağmen güzelliğine doyamadıklarını söyledi.

Girlevik'e her geldiklerinde hayranlıklarının bir kat daha arttığını ifade eden Sevük, şöyle konuştu:

"Her sene yaklaşık 10-15 kişilik gruplarla gelip burada pikniğimizi yapıyoruz. Ailecek eğleniyor, serinliyor ve suya giriyoruz. Burayı herkese tavsiye ediyorum. Şu an farklı şehirlerden insanlar var. Biz de Kurban Bayramı vesilesi ile kuzen ve akrabalarımızla burada bir araya geldik. Gayet güzel gidiyor, eğleniyoruz."

"Burayı çok beğendim, su çok soğuk"

Zeynep Adar ise kente ilk kez geldiğini anlatarak, "İlk kez Girlevik Şelalesi'ni gördüm. Burayı çok beğendim, su çok soğuk. Ziyaret edenlere tavsiyem suda çok kalmasınlar. Ben şelale aşığı birisiyim, çok severim. Ankara'da küçük küçük şelaleleri gördüm, orada bu kadar büyüğü yoktu. Burayı gerçekten çok beğendim." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan Harun Göker de bölgenin doğasını çok beğendiklerini belirtti.

Sıcak havada şelalenin serinliğinin insanı rahatlattığını dile getiren Göker, "İstanbul'dan bayram tatili için Erzincan'a geldik. Burayı çok beğendik, gayet güzel. Yeşil ve serin bir ortam var. Geldiğimize ve o kadar yolu kat ettiğimize gerçekten değdi. Buraya her mevsim, kışın ve sonbaharda gelinebilir diye düşünüyorum. Her mevsim ayrı bir güzelliği olur. Atmosferi çok güzel. İlk defa Erzincan'da böylesine güzel ve büyük bir şelale görmek nasip oldu. Herkese tavsiye ederim, mutlaka gelip burayı görsünler." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'da Munzur Dağı eteklerindeki Girlevik Şelalesi serinliğiyle ziyaretçileri ağırlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Munzur Dağı eteklerindeki Girlevik Şelalesi serinliğiyle ziyaretçileri ağırlıyor - Son Dakika
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