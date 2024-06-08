Erzincan'da Sağanak ve Dolu: Evler Su Bastı, Trafikte Aksamalar Yaşandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzincan'da Sağanak ve Dolu: Evler Su Bastı, Trafikte Aksamalar Yaşandı

Erzincan\'da Sağanak ve Dolu: Evler Su Bastı, Trafikte Aksamalar Yaşandı

Erzincan'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle bazı evlerin bodrum katları su altında kaldı. Yollarda su birikintileri oluştu ve trafikte aksamalar yaşandı. Esnaf ve vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Erzincan Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşlara yardımcı oldu.

08.06.2024 21:13
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Erzincan'da sağanak ve dolu nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını su bastı, yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak ve dolu nedeniyle kent merkezindeki birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

Esnaf, iş yerlerinin önünü temizlerken yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar doludan kaçmaya çalıştı.

Erzincan Belediyesi ve Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise gelen ihbarları değerlendirerek vatandaşlara yardımcı oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'da Sağanak ve Dolu: Evler Su Bastı, Trafikte Aksamalar Yaşandı - Son Dakika

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