Erzincan\'da Sağanak ve Dolu: Evler Su Bastı, Trafikte Aksamalar Yaşandı

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Erzincan'da sağanak ve dolu nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını su bastı, yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak ve dolu nedeniyle kent merkezindeki birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

Esnaf, iş yerlerinin önünü temizlerken yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar doludan kaçmaya çalıştı.

Erzincan Belediyesi ve Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise gelen ihbarları değerlendirerek vatandaşlara yardımcı oldu.