Erzincan\'da TRSM danışanlarının el emeği ürünleri panayırda ziyaretçilerle buluştu

Erzincan'da Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) danışanlarının yıl boyunca çeşitli kurslarda hazırladığı el emeği ürünler, düzenlenen Hayır Panayırında vatandaşların beğenisine sunuldu. Ahşap ürünlerden takılara, örgü çalışmalarından resimlere kadar çok sayıda ürünün yer aldığı Hayır Panayırı, danışanların sosyal hayata katılımına da katkı sağlıyor.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından hazırlanan Hayır Panayırının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa İl Sağlık Müdür Vekili Gülşah Taş, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı ve TRSM Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Mustafa Akkuş, birim müdürleri ve TRSM danışanları katıldı.

Hayır Panayırında danışanların yıl boyunca eğitim ve kurslarda hazırladığı ahşap ürünler, örgü çalışmaları, takılar ve resimler sergilenirken, ziyaretçiler el emeği ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu.

"Bu Hayır Panayırı bir sosyal hayata katılım projesi"

TRSM Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Mustafa Akkuş, etkinliğin sadece ürünlerin sergilendiği bir Hayır Panayırı olmadığını belirterek, danışanların sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Danışanların ruhsal iyileşme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla yıl boyunca çeşitli eğitim ve kurslar düzenlediklerini ifade eden Akkuş, "Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizin bir yıl boyunca ürettiği ahşap ürünleri, örgü ürünleri, takı ürünleri ve resim gibi çalışmalarını bugün burada sergiliyoruz. Özellikle danışanlarımızın ruhsal rahatsızlıklarını iyileştirme projesi kapsamında sosyal hayata katılımlarını artırmak, toplum içerisinde kaybettikleri yetenekleri tekrar kazanabilmelerini sağlamak ve geliştirilebilir alanlarda ürünler ortaya çıkarmak amacıyla yıl içerisinde çeşitli eğitim ve kurslar düzenliyoruz." dedi.

"Bir dokunuşun ne kadar etkili olduğunu görüyoruz"

Hayır Panayırının toplumda ruh sağlığı konusunda farkındalık oluşturmayı da amaçladığını belirten Akkuş, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'ne dikkati çekti.

Bu yılki temanın "Gerçek Yaşam, Gerçek Değişim" olduğunu hatırlatan Akkuş, "Aslında bu danışanlarımızın hayatlarındaki önemli bir değişime, bir dokunmanın ne kadar etkili ve önemli olduğunu bu vesileyle anlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kendi yaptıklarını görüyorlar, değerli olduklarını anlıyorlar"

TRSM Sosyal Hizmet Uzmanı ise merkezde gerçekleştirilen çalışmaların danışanların becerilerini geliştirmesine ve toplumla daha güçlü bağ kurmasına katkı sağladığını belirtti.

Danışanların farklı alanlarda eğitimlere katıldığını ifade eden Sosyal Hizmet Uzmanı, "Amacımız buradaki danışanlarımızın becerilerini artırmak. Farklı kurslarımız için Halk Eğitim Merkezi'nden de farklı kurs alanlarından hoca destekleri alıyoruz." dedi.

Çalışmaların danışanlar üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu belirten Sosyal Hizmet Uzmanı, "Danışanlarımız için çok iyi oluyor. Kendi yaptıklarını görüyorlar. Kendilerinin kıymetli ve değerli olduklarını anlamış oluyorlar. Toplumda kendi ayakları üzerinde durmaları sağlanıyor." diye konuştu.

İki gün boyunca açık kalacağı bildirilen Hayır Panayırında, TRSM danışanlarının el emeğiyle hazırladığı ürünler vatandaşların ziyaretine sunulmaya devam edecek.