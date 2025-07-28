Erzincan'dan Suriye'ye İnsani Yardım Tırı Yola Ç çıktı

Erzincan'dan, başta Filistin ve Suriye gibi yoğun ihtiyacın olduğu bölgelere ulaştırılmak üzere bir tır insani yardım malzemesi yola çıktı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Erzincan Şubesi öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen, temel gıda maddeleri ile giyecek yüklü 126'ncı tırın uğurlanması için dernek binası önünde tören düzenlendi.

İl Müftü Yardımcısı Medet Şahin, burada yaptığı konuşmada, İHH aracılığıyla toplanan yardımların mazlum ve masum coğrafyalara uğurlandığını söyledi.

Yardım tırının içerisinde sadece gıda ve elbise yardımının bulunmadığını ifade eden Şahin, "Tırın içinde birçok farklı yardım malzemesi var ama bunların yanında tırın içinde bir kardeşlik, merhamet ve 'biz kardeşlerimizin yanındayız' ifadesini de içeriyor. Emeği geçen özellikle başta Erzincan İHH teşkilatı yöneticileri, çalışanları olmak üzere kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Bu tırın yola çıkması ve kardeşlik köprüsü oluşturması aynı zamanda bir fiili duadır." dedi.

Bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı törende insani yardım tırı, Şahin tarafından yapılan dualarla Suriye'ye uğurlandı.