Erzincan\'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106\'ncı yıl dönümü törenle kutlandı

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Vali Hamza Aydoğdu, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral İsmail Yayan, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent katıldı.
Törende, çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Belediye Başkanı Aksun, törende, 13 Şubat'ın tarihi öneminden bahsetti.
Aksun, "Bu kutlu günün 106'ncı yılını sizlerle birlikte coşku ve gururla kutluyor olmanın onuru içindeyim. Türk olmak, bu vatanın bu toprakların evladı olmak ayrıcalıktır. Bunun bilincinde olan her fert şunu da bilmelidir ki üzerimize düşen görevler de bir o kadar ayrıcalık gerektirmektedir. Bizler bu vatan için canından, malından, sevdasından vazgeçmiş ecdadımızın emaneti olan bu toprakların neferi olmaya son nefesimizi verene kadar devam edeceğiz." dedi.
Ardından Merkez Atletizm Pisti'nde devam eden programda, İl Jandarma Komutanlığı komando timleri gösteri yaptı, Türk bayrağı açtı.
Komandoların gösteri yaptığı programa, il protokolünün yanı sıra 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ve oyuncu Oktay Kaynarca da katıldı.
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