Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentin doğal güzelliklerini ve yöresel lezzetlerini tanıttı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentin doğal güzelliklerini ve yöresel lezzetlerini tanıttı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentin doğal güzelliklerini ve yöresel lezzetlerini tanıttı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) katkılarıyla hazırlanan Gezsen Erzincan'ı programı kapsamında kente gelen bir grup sosyal medya fenomenine, şehrin güzellikleri tanıtıldı. Vali Aydoğdu, sosyal medyada içerik üreten Murat Pala ile Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kahvaltı yaparak, Erzincan'ın doğal güzelliklerine ve yöresel lezzetlerine dikkat çekti.

09.02.2024 16:21  Güncelleme: 16:26
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentin doğal güzelliklerini, turizm potansiyelini ve yöresel lezzetlerini tanıtmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) katkılarıyla hazırlanan Gezsen Erzincan'ı programı kapsamında kente gelen bir grup sosyal medya fenomenine, Valilik tarafından şehrin güzellikleri tanıtıldı.

Program kapsamında Vali Aydoğdu, sosyal medyada içerik üreten Murat Pala ile Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin 2 bin rakımlı donmuş Ardıçlı Gölü ile şehir manzarasının izlenebildiği karla kaplı bölgesinde kahvaltı yaptı.

Doğada tandır ekmeği ve Erzincan Tulum Peyniri ile kahvaltı yapan Aydoğdu, kentin doğal güzelliklerine ve yöresel lezzetlerine dikkati çekti.

Aydoğdu, gazetecilere, Gezsen Erzincan'ı programı kapsamında ağırladıkları misafirlerinin kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızla dün akşam burada birlikte Ergan Dağı'nda yemek yedik şimdi de çok değerli arkadaşımla beraber doğada kahvaltı yapıyoruz. Gerçekten hani şehirde kahvaltı yapmak farklı ama böyle yüksek oranda oksijenin, karın, çam ağaçlarının olduğu hem de Erzincan'ı arkanıza aldığınız bir manzara eşliğinde kahvaltı yapmak inanılmaz keyifli. Buranın en güzel tarafı şehirde bir ilkbahar havası yaşarken, 12 dakika içinde 2 bin rakımda karların arasında arkanızda da Erzincan ve donmuş göl eşliğinde Erzincan'ın yerel ürünleri ile kahvaltı yapmak inanılmaz keyif veriyor, herkesin tatmasını isterim."

Aydoğdu, program kapsamında kente gelenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentin doğal güzelliklerini ve yöresel lezzetlerini tanıttı - Son Dakika


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