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Kültür Sanat

Erzurum 2025 Turizm Başkenti Hazırlıkları Başladı

Erzurum 2025 Turizm Başkenti Hazırlıkları Başladı

Erzurum, 2025 Turizm Başkenti olarak yeni rotalarla kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

08.10.2024 12:22
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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'un kültürel zenginliklerinin dünyaya tanıtılması amacıyla yeni turizm rotaları oluşturuldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Başkanlığınca, kentin güneyinde yeni turizm rotalarının oluşturulması için çalışma yapıldı.

"2025 Turizm Başkenti" ilan edilen kentin, Karayazı, Tekman, Hınıs, Karaçoban, Köprüköy ve Pasinler ilçelerindeki tarihi tabya, türbe, köprü, kilise, cami, mağara ve kaleler ile kanyon, vadi gibi doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar, turizm rotalarına eklendi.

Büyükşehir Belediyesi, belirlenen rotaların turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla, akademisyenler ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla tur düzenledi.

2025'e hazırlanan şehrin kültürel zenginlikleri tanıtılacak

Bölgenin yöresel lezzetlerini tadıp tarihi ve doğal güzelliklerini gezen katılımcılar, şehrin güneyindeki yeni turizm rotasına hayran kaldı.

Yeni turizm rotalarıyla 2025'teki organizasyonlara hazırlanan şehrin, kültürel zenginliklerinin dünyaya tanıtılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tanıtım Uzmanı Canan Şimşek, AA muhabirine, kentin Ekonomik İşbirliği Teşkilatınca "2025 Turizm Başkenti" seçilmesiyle belediye olarak ilk kez profesyonel anlamda güney ilçelere gezi programı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gezinin ilk durağının Tekman olduğunu ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Tekman'ın Akpınar köyünü ziyaret ettik ve orada 41 çeşit gastronomi öğesini gördük. Daha sonra Hınıs ilçesine geldik ve turistlerle tarihi Ulu Cami ile Hınıs Kanyonları'nı gezdik. Turistler, burada ovaları, meyve bahçelerini, kilise, cami ve her döneme ait tarihi, doğal güzellikleri görebilecek. Yeter ki turistler bu bölgelere gelsin. 27 kişilik bir kafileyle geldik. Öğrencisinden akademisyenine kadar misafirlerimiz var. Misafirlerimiz buraları çok beğendi."

"Buralara sahip çıkılmalı"

Geziye katılan Zeynep Soytürk ise ilk kez bölgeye geldiğini ve çok beğendiğini anlattı.

Arkadaşlarını ve çocuklarını artık bölgeye getireceğini belirten Soytürk, "Buraya aşık oldum. Tekman, Hınıs kanyonları ve Karayazı'da bulunan mağaralar adeta birer saklı cennet. Çok güzel yerler. Eskiden insanlar hep bu mağaralarda yerleşik bir şekilde yaşamış. Bu bölgeler herkes tarafından keşfedilmeli ve buralara sahip çıkılmalıdır." dedi.

Selçuk Yeşilyurt da Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile kentin tanınmayan, görünmeyen yerlerini gezdiklerini ifade etti.

Gezi kapsamında gördüğü yerlere hayran kaldığını söyleyen Yeşilyurt, "Tekman'da yöresel ürünleri tattık, Hınıs'ta ise tarihi ve doğal yerleri gezdik. Çok faydalı bir gezi oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzurum 2025 Turizm Başkenti Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

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