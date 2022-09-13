Erzurum'da "Ahilik Haftası" şet kuşatma töreniyle kutlandı - Son Dakika
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Erzurum'da "Ahilik Haftası" şet kuşatma töreniyle kutlandı

13.09.2022 12:02

Erzurum'da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince "Ahilik Haftası" dolayısıyla şet kuşatma töreni düzenlendi.

Erzurum'da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince "Ahilik Haftası" dolayısıyla şet kuşatma töreni düzenlendi.

Yakutiye Kent Meydanı'ndaki törende, Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibi gösteri yaptı.

Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, ahilik geleneğinin çok önemli ve değerli olduğunu söyledi.

Anadolu topraklarının kültür bakımından çok zengin olduğuna işaret eden Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Bakkala gidip 'bana şuradan 2 kilogram kültür ver' diyemezsiniz. veya yurt dışına gidip 'cebimde param var, bana kültür ver, edep ver, terbiye ver' diyemezsiniz. Bazı değerler satın alınamaz. Bunlardan bir tanesi kültürdür ve çok değerlidir. Allah'a şükür biz Türk milleti olarak, Türk-İslam medeniyetinin en önemli temsilcileri, savunucuları ve bunu bizzat yaşayan Anadolu coğrafyasındaki insanlar olarak çok şanslıyız. Bu topraklarda, Anadolu'da kültürün en değerlisini bulabilmeniz mümkün. Adalet, eşitlik, terbiye, insan haklarına saygı, son zamanlarda çok rastlıyoruz hayvan hakları, çevreye duyarlılık ve kadına saygı gibi bunların hepsi bizim öz değerlerimiz. Hepsi bizim dini inançlarımızın içerisinde ve medeniyetimizin yapı taşları arasında yer almakta."

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat da ahiliğin medeniyetin en değerli hazinelerinden olduğunun altını çizerek, ahilik geleneğinin önemine vurgu yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin şet kuşatma oyununun sahnelendiği programda "yılın ahisi" seçilen elektrik ustası Ferit Aydemir, "yılın kalfası" olan tesisatçı Muhammed Akbulut ve "yılın çırağı" seçilen oto sanayici Emirhan Kaplan'a protokol üyelerince plaket takdim edildi.

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Kaynak: AA

Ahilik Haftası, Erzurum, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da 'Ahilik Haftası' şet kuşatma töreniyle kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da "Ahilik Haftası" şet kuşatma töreniyle kutlandı - Son Dakika
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