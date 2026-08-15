Erzurum Kültür Yolu Festivali Başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 14. durağı Erzurum'da festival heyecanı başladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın katılımıyla Erzurum Müzesi'nde gerçekleştirilen açılış programıyla başlayan festival, 23 Ağustos'a kadar yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak. Dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, söyleşilerden gastronomi etkinliklerine uzanan geniş bir programla Erzurum'un tarihi ve kültürel değerleri ziyaretçilerle buluşacak.

Erzurum'da festival sahnesi ünlü isimleri ağırlayacak

Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek ücretsiz konserlerde Türkiye'nin sevilen sanatçıları dokuz gün boyunca müzikseverlerle buluşacak. Festivalin konser programında Oğuzhan Koç, Sefo, Resul Dindar, Sinan Akçıl, Kıraç, Buray, Alişan, Murat Boz ve Poizi sahne alacak. Festival boyunca sergiler, tiyatro gösterileri, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler ve çocuk programları da kentin farklı noktalarında ziyaretçilerle buluşacak. Erzurum Kültür Yolu Festivali, 23 Ağustos'a kadar kentin tarihi mekanlarından kültür-sanat merkezlerine uzanan programıyla Erzurumluları ve kenti ziyaret eden misafirleri ağırlamaya devam edecek.

Erzurum müzesi'nde açılış programı düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dördüncü kez ev sahipliği yapan Erzurum'da açılış programı Erzurum Müzesi'nde gerçekleştirildi. Programa Erzurum Valisi Aydın Baruş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışın ardından protokol üyeleri, Erzurum Müzesi'nde bulunan Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi ile Yaşayan Miras: Erzurum Sergisi'ni ziyaret etti. Ardından Erzurum Valisi Aydın Baruş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Erzurum çok canlı ve hareketli günler geçiriyor"

Erzurum Valisi Aydın Baruş, festival süresince kentin hareketli günler geçireceğini belirterek, "Erzurum çok canlı ve hareketli günler geçiriyor Kültür Yolu Festivali süresi kapsamınca. Bu yıl da yaklaşık 10 gün boyunca bu etkinlikler devam edecek. Sergiler, tiyatrolar, sinemalar ve tarihi yerlerin, kültürel varlıkların ziyaret edilmesi, oralarda sergiler düzenlenmesi gibi etkinlikler. Ayrıca sanatçılarımızın katılacağı müzik etkinlikleri 10 gün boyunca devam edecek. Bu 10 gün boyunca Erzurum'un tarihi ve kültürel güzelliklerini tüm Türkiye'deki vatandaşlarımıza tanıtma imkanı bulacağız, tüm dünyaya anlatma imkanı bulacağız. Erzurum'a çok sayıda ziyaretçi bekliyoruz çevre illerden. 10 gün çok renkli geçecek Erzurum'da, çok güzel geçecek. Zaten Erzurum sadece kışın kış turizmiyle değil, yazın da artık çok ciddi sayıda ziyaretçi almaya başlayan bir şehir" dedi.

"174 kadar etkinliğimiz olacak"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ise festivalin Erzurum'da dördüncü kez düzenlendiğini ifade ederek, "Bugün Kültür Yolu Festivalimizin 14. durağı olan Erzurum'dayız. 4. kez tertip ediliyor. İnşallah dolu dolu bir 9 günlük hafta tertip edildi. Başta çocuklarımız, gençlerimiz olmak üzere gelecek nesillerimize kültür zenginliğimizi, medeniyet yürüyüşümüzün en güzel değerlerinin birikimlerini en güzel şekilde bu festival vesilesiyle aktarmaya gayret göstereceğiz. 174 kadar etkinliğimiz olacak; çeşitli konserler, sergiler, değişik etkinlikler, atölyeler. Birçok sanatla ilgili, kültürle alakalı, yerel dokuya has birikimlerle alakalı sunumlar olacak, etkinlikler olacak. Bütün halkımızı, başta Erzurumlu hemşerilerimiz olmak üzere civar şehirlerdeki bütün kardeşlerimizi, hemşerilerimizi bu etkinliklere katılımlarını bekliyoruz. Tabii en önemli konulardan bir tanesi de kültür deyince mutfağımız; Erzurum'un mutfağı, gastronomisi. Lezzet duraklarımız var. 39 kadar lezzet durağımızda önemli şeflerimizin katılımlarıyla, yerel şeflerimizle birlikte lezzetlerle ilgili çalışmalar yapılacak ve bunların sunumları ve programları yapılacak" diye konuştu.

"Erzurum mutfağını Türkiye'ye anlatacağız"

Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi ise gastronominin bu yıl festivalin en önemli çalışma unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Bu sene Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin en önemli çalışma unsuru gastronomi. Evet, Erzurum mutfağı itibarıyla da gerçekten yine çok zengin şehirlerimizden bir tanesi. İlk etapta her ne kadar hepimizin aklına cağ kebabı ve kadayıf dolması gelse de gerçekten onlarca yerel unsurumuz var. Hedeflerimizin başında da hem Erzurum'a gelen misafir şefler ve yazarlarla hem Erzurumlu yerel şeflerimizle Erzurum mutfağını hem Erzurum'a hem de Türkiye'ye ve hatta gelecek yabancı misafirlere daha çok anlatmak olacak. Çünkü bizi dünyada da rakip ülkelerden ayıran, turizmde özellikle ayıran en önemli unsurlarımızın başında mutfağımız geliyor. Ülkemizin, coğrafyamızın her köşesinde gerçekten çok farklı lezzetlerimiz, tatlarımız var. Sonuç olarak yine dolu dolu bir 9 gün Erzurum'la geçecek diye tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından protokol üyeleri, Çifte Minareli Medrese önünde düzenlenen fotomaraton yarışmasının açılışına katıldı.