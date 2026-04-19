Erzurum\'da Kuş Gözlem Etkinliği Düzenlendi

19.04.2026 14:21
Erzurum'da Turizm Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte 120 kişi kuş gözlemi yaptı.

Erzurum'da Turizm Haftası kapsamında "Erzurum'un kuşlarını gözlemliyoruz" etkinliği düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneğince gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, yaklaşık 120 kişi Erzurum Lisesi önünde bir araya geldi.

Katılımcılar, daha sonra araçlarla Tortum Yolu'ndaki sulak alanlara hareket etti.

Etkinliğe katılanlar, jandarma ekiplerinin gözetiminde fotoğraf makinesi ve dürbünlerle kuşları gözlemlemeye çalıştı.

"Böyle bir turizmi şehrimize kazandırmak adına çalışmalar gerçekleştireceğiz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, AA muhabirine, Turizm Haftası kapsamında kentte birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kuş gözlemciliği turizmini ön plana çıkarmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini anlatan Yer, "Yoğun katılımla çok güzel gözlemler yapıyoruz. İnşallah bu turizm çeşitliliğinin şehrimizde daha ön plana çıkması için buralarda kuş gözlem kuleleri oluşturularak, böyle bir turizmi şehrimize kazandırmak adına çalışmalar gerçekleştireceğiz." dedi.

Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği Başkanı Ömer Faruk Kızılkaya, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle kentin turizm potansiyelini belirlemeye ve turizm çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Bölgenin kalkınması açısından turizmin önemli bir potansiyel olduğunu belirten Kızılkaya, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda çalışırken Erzurum'un doğasını, kültürünü, tarihini ve tüm değerlerini incelemek zorundaydık. Erzurum'un önemli bir kuş potansiyeline sahip olduğunu biliyorduk. 1840'lı yıllarda Robert Curzon, Erzurum'da bulunduğu sırada 177 kuş türünü notlarına yazar. Dernek olarak yaptığımız çalışmalarda ise kuş türü sayısının arttığını gözlemledik ve 312 tür tespit ettik."

Kızılkaya, bölgedeki sazlık alanlarda gözlem kulelerinin oluşturulmasını istediklerini dile getirerek, "Çünkü bu alanlar 1950'lı yıllarda sıtma hastalığı nedeniyle kurutulmuştur. Koruma kapsamında bulunan bu alanın doğal yaşamda var olmasını, gözetleme kuleleri ve kuş müzesiyle kuş turizminin oluşmasını istiyoruz. Onun için farkındalık çalışması yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan üniversite öğrencisi Kürşat Taşa, çok sayıda kuş türünü görme fırsatı bulduklarını belirterek, "Kamera ve fotoğraf makineleriyle çekimler yaptık. Dürbünler ile kuşları gözlemledik. Güzel bir etkinlikti. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Fatma Elif Zaimoğlu da arkadaşlarıyla katıldığı etkinliğin çok güzel geçtiğini ifade ederek, Erzurum'da kuş popülasyonunun çok fazla olduğunu ve bu konuda bilgi edindiklerini kaydetti.

Etkinlik, katılımcıların çevre temizliği yapmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

