Erzurum'da öğrenciler tarih dersini ecdat yadigarı tabyalarda işledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzurum'da öğrenciler tarih dersini ecdat yadigarı tabyalarda işledi

Erzurum'da 40 okulda eğitim gören öğrenciler, tarih dersini geçmişte şehrin savunmasında kullanılan ecdat yadigarı tabyalarda işledi.

16.05.2025 12:23
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Erzurum'da 40 okulda eğitim gören öğrenciler, tarih dersini geçmişte şehrin savunmasında kullanılan ecdat yadigarı tabyalarda işledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Gençlik Haftası Ecdada Vefa" etkinlikleri kapsamında kentte bulunan 40 okuldaki öğrenci ve öğretmenler, servis araçlarıyla Mecidiye Tabyası'na götürüldü.

Öğrencilerin bir kısmı tabyaların sütunlarında Türk bayrağı açtı, bir kısmı da ellerinde Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü yaptı.

Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'un, tarihin her devrinde çevresine ışık saçan bilim ve irfan kenti olduğunu söyledi.

Mecidiye Tabyası'nın yaklaşık 150 yıl önce tüm Erzurum'un ve vatan savunmasının en önemli direnç noktalarından birisi olduğunu ifade eden Özdemir, "Erzurum'un bir kıymetli kardeşi de Çanakkale'dir. Bugün Çanakkale'nin içinde bulunduğu mukaddesat ne kadar kıymetliyse, Erzurum'un yaşadığı mukaddesat, tarihe bıraktığı izler de bir o kadar kıymetlidir. Nene Hatunların, ismi bilinen bilinmeyen nice kahramanların yazdığı bu destan, bu aziz topraklar üzerinde olmuştur. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, onların bize bıraktığı bu mukaddes emaneti geleceğe aktarmak için programlar tertip ediyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da tarihi mekanda düzenlenen etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, " Cemil Meriç, 'Tarih bir milletin hafızasıdır.' diyor. Bizim bu topraklarda hafızamız yatmakta, biz bu hafızayı dinç tutmak, canlı tutmak zorundayız. Çünkü tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını başkaları çizermiş, biz bu anlamda bu tarihi canlı tutmak amacıyla öğrencilerimizle burada olduğumuz için çok mutluyuz. Farklı zamanlarda çok daha güzel etkinlikler yapacağız." diye konuştu.

Vali Mustafa Çiftçi himayelerinde Erzurum'daki bütün tabyalarda çok ciddi çalışmalar yapıldığını anlatan Yıldız, bunları öğrencilere tanıtıp tarihi canlı tutmanın da en önemli görevleri arasında olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, katıldığı tarih dersinde öğrencilere tabyaları ve ecdadın destansı mücadelesini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da öğrenciler tarih dersini ecdat yadigarı tabyalarda işledi - Son Dakika

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