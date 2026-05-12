"Qastrol Seferi" beğeni topladı
12.05.2026 23:29  Güncelleme: 23:30
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Nahçıvan Kukla Tiyatrosu Rejisörü Seyyat Memmedov'un sahneye koyduğu 'Qastrol Seferi' tiyatro gösterisi büyük bir ilgiyle sergilendi. Vali Aydın Baruş, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kültürel iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, sanat ve kültür faaliyetlerinin toplumlar arası kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini ifade etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, Nahçıvan Kukla Tiyatrosu Rejisörü Seyyat Memmedov'un sahnelediği "Qastrol Seferi" adlı tiyatro gösterisini yoğun ilgi gördü.

Tiyatro oyununun ardından kısa bir konuşma yapan Erzurum Valisi Aydın Baruş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının güçlü bir şekilde devam ettiğini ifade ederek; "Yüreğimizin bir parçası orada. Onları özümüzden biri olarak kabul ediyoruz. Bu kardeşlik kıyamete kadar yaşayacak ve iş birliğimiz her alanda devam edecek. Azerbaycanlı kardeşlerimizle kültür de bu alanlardan birisidir. İş birliğimizin, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndaki bu gösterinin ileride başka zamanlarda, başka gösterilerle devam etmesini ümit ediyoruz. Bundan da büyük bir sevinç duyarız." dedi.

"İki Devlet Tek Millet olan ülkelerimiz arasında birlik ve beraberliği tesis etmenin yolu sanat ve kültür faaliyetleriyle mümkün olacaktır." ifadelerini kullanan Vali Baruş, kültürel iş birliklerinin toplumlar arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirdiğini belirtti.

Oyunun profesyonel bir şekilde sahnelendiğini belirten Sayın Vali Baruş, çocukların da oyundan büyük keyif aldığını ifade ederek, Azerbaycan Türkçesi ile Erzurum ağzı arasındaki benzerliklerin kültürel bağların önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin toplumun birlik, beraberlik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Vali Baruş, emeği geçen sanatçıları ve organizasyonda görev alan herkesi tebrik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

